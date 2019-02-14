Забыли вещи в электричке или на платформе? Где искать

Потерять ценную для себя вещь в дороге всегда досадно, особенно когда совершенно случайно забываешь её в электричке или на платформе. Работники станции Минск-Пассажирский уверяют: расстраиваться не стоит, ведь на вокзале налажена целая система по поиску забытого багажа.

В камеры хранения каждый месяц попадает свыше двухсот вещей. Любопытно, но большинство рассеянных пассажиров почему-то не спешат бросаться на поиски пропажи. Чаще всего, по статистике, люди теряют наушники, цепочки и смартфоны.

Ирина Зубенко, заведующая камерой хранения станции Минск-Пассажирский:

Ноутбуки бывает, сумки огромные, детские коляски, лыжи – всё бывает. Что человек с собой брал в дорогу, всё может и потерять. Есть сотрудники милиции, которые будут знать, кража это или, всё-таки, потеря.

Если после путешествия на поезде вы обнаружили, что забыли багаж в вагоне или на платформе, не спешите бить тревогу. Работники станции всегда готовы помочь. Для этого необходимо обратиться к дежурному по вокзалу – он точно владеет ситуацией, ведь все потеряшки попадают именно к нему. Ирина Зубенко:

Первый этаж, телефон 225-19-46, где её подробно описывают, составляют акт в двух экземплярах, присваивают порядковый номер, опломбируют и приносят к нам на хранение.

Ещё один способ вернуть потерю – обратиться в камеру хранения, сделать это можно в любое время, работает она круглосуточно без перерывов. Ирина Зубенко:

По паспорту или ему заменяющему документу, оформляют заявление с подробной описью, что это была за вещь и где она утеряна. Сверяют всё с описью дежурного по вокзалу по акту, он смотрит его ли вещи, оплачивает хранение – 79 копеек в сутки, и забирает свои вещи.

Если человек ещё собирается сходить в ресторан или в кафе, конечно, лучше сдать вещи на хранение и ходить с жетончиком.