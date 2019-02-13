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Воды не было даже по графику. Жители Слуцкого района обратились на горячую линию СТВ – что из этого вышло

13 февраля 2019 21:28
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Новости Беларуси. Взаимонепонимание коммунальников и жителей агрогородка Лядно Слуцкого района закончилось обращением на горчую линию телеканала СТВ. В местных школе и детском саду ремонтируют систему водоснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воды не было даже по графику. Жители Слуцкого района обратились на горячую линию СТВ – что из этого вышло-1

При замене устаревшего оборудования в деревне планово отключают воду, и население о возможных перебоях заранее информируют. 

Воды не было даже по графику. Жители Слуцкого района обратились на горячую линию СТВ – что из этого вышло-4

Алексей Забагрин, главный инженер УП «Слуцкводоканал»:
На протяжении последних двух недель отключение водоснабжения производилось дважды. На время не более шести часов. У нас не существует водоснабжения деревни по графику. Водоснабжение осуществляется круглосуточно. Перебои с водоснабжением возможны только при повреждении сети. Но тогда мы производим ремонтные работы, которые выполняем в течение суток.

Воды не было даже по графику. Жители Слуцкого района обратились на горячую линию СТВ – что из этого вышло-7

Работы планируют завершить в ближайшее время. Многие участки системы могут находиться в аварийном состоянии, поэтому жителей агрогородка просят с пониманием отнестись к возможным перебоям.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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