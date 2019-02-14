«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы

Новости Беларуси. 7 миллионов тонн молока произвели в 2018 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочная отрасль по-прежнему одна из самых рентабельных для отечественных аграриев.

В эти дни по всей стране чествуют лучших представителей агропромышленной сферы. Среди награждённых – и оператор машинного доения Галина Ермакова.

В прошлом году её результат – без малого 10 тысяч килограммов молока сорта «Экстра». А ещё её бурёнки самые красивые в стране: последние годы стабильно в тройке лучших на национальной выставке «Белагро».

Галина Ермакова, оператор машинного доения:

С чувством гордости. Не зря столько работала, первого место добилась. Постараюсь держать планку. Но всё зависит от коровок, которые помогли мне, не болели и старались вместе со мной добиваться этих успехов.