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«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы

14 февраля 2019 07:01
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Новости Беларуси. 7 миллионов тонн молока произвели в 2018 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочная отрасль по-прежнему одна из самых рентабельных для отечественных аграриев.

«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы-1

В эти дни по всей стране чествуют лучших представителей агропромышленной сферы. Среди награждённых – и оператор машинного доения Галина Ермакова.

«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы-4

В прошлом году её результат – без малого 10 тысяч килограммов молока сорта «Экстра». А ещё её бурёнки самые красивые в стране: последние годы стабильно в тройке лучших на национальной выставке «Белагро».

«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы-7

Галина Ермакова, оператор машинного доения:
С чувством гордости. Не зря столько работала, первого место добилась. Постараюсь держать планку. Но всё зависит от коровок, которые помогли мне, не болели и старались вместе со мной добиваться этих успехов.

«Всё зависит от коровок». В Беларуси чествовали передовиков агропромышленной сферы-10

Нынешний год для белорусских молочников может сложиться довольно удачно. На мировом рынке наметились серьёзные тенденции роста цен на их продукцию.

# Сельское хозяйство # общество # Галина Ермакова # Фотофакт

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