Памятное гашение конверта к юбилею вывода советских войск из Афганистана состоялось в Минске

Новости Беларуси. В Минске в эти дни вспоминают воинов-интернационалистов. Торжественные собрания, встречи и выставки посвящены 30-летию вывода войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в память о советских солдатах прошло гашение марки, которая уже 13 февраля разлетелась по всему миру и пополнила коллекции филателистов.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Среди нас еще очень много тех людей, которые хорошо помнят войну в Афганистане. Она прошлась по сердцам и душам очень многих людей. И сегодня, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, мы решили внести свой маленький вклад.

Также в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка «Афганистан. Эхо огненных гор». Временная экспозиция представляет фотографии, документы, личные вещи и награды солдат. На открытие выставки были приглашены вдовы погибших офицеров и ветераны войны в Афганистане.

Михаил Быков, ветеран войны в Афганистане:

Мы потеряли на той войне больше 15 тысяч молодых, здоровых, красивых ребят. Более 15 тысяч несостоявшихся невест, свадеб – а это внуки, это наследники. И наш долг, живых и прошедших пыльными дорогами Афганистана, хранить святую память о павших героях. Наш долг – помочь мамам и внукам, вдовам. И не оставить в одиночестве тех, кто ранами и болезнями прикован к постели.