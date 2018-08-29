Благодаря ФПБ за первое полугодие 2018 в должностях восстановили 40 человек, выплачено более 2 миллионов рублей задолженностей по зарплатам

Новости Беларуси. В Витебской области намерены восстановить ликвидированные ранее передвижные механизированные колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебской области намерены восстановить ликвидированные ранее передвижные механизированные колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это мобильные организации, которые занимаются строительными, монтажными или ремонтными работами. Однако до этого необходимо поставить на ноги те предприятия, которые все еще держаться на плаву. Так, в регионе сохранили «Городокскую ПМК-51», но ее счета и часть техники арестованы из-за долгов. Это не позволяет участвовать в тендерах и работать самостоятельно. В результате предприятие в своем же районе вынуждено выступать в роли субподрядчика.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня мы просто уточнили ситуацию у директора, руководителя ПМК с тем, чтобы немножко помочь, какие-то препятствия устранить. Есть проблемы с налоговой инспекцией, есть проблемы с судебными исполнителями. Вот этими вопросами я буду сейчас заниматься, чтобы те преграды (иногда – искусственные барьеры понаставили) убрать.
Вопросы занятости и заработной платы для многих небольших райцентров по-прежнему актуальны. Это приоритетные направления совместной работы профсоюзов и органов прокуратуры. В рамках подписанного год назад соглашения неоднократно проводились приемы граждан руководителями двух ведомств. Итоги такого сотрудничества подведут в конце сентября.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Из таких районов, как Городок и другие, сегодня состоит практически вся наша территория страны. И глава государства поставил задачу: сегодня все регионы страны должны развиваться равномерно. Они могут сегодня развиваться равномерно, если будут налоги отчисляться, рабочие места будут, будут высокорентабельные предприятия, где человек может получить достойную заработную плату. В этой связи мы считаем, что сегодня необходимо прописать дорожную карту каждому населенному пункту.
За первое полугодие благодаря профсоюзным юристам в суде почти 60 дел были рассмотрены в пользу работников. 40 человек восстановили в должностях. Более 2 миллионов рублей возвращены сотрудникам, которым предприятия задолжали по зарплате.