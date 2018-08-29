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Леса Минской области снова открыты для посещения везде, кроме Любанского района

29 августа 2018 19:11
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Новости Беларуси. Запрет на посещение сняли по всей области, кроме Любанского района. Здесь, несмотря на похолодание и дождливую погоду, остается риск возгорания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Леса Минской области снова открыты для посещения везде, кроме Любанского района-1

Жителям района следует помнить: в случае, если человек в этот период нанесет ущерб лесным угодьям, размер штрафа может быть более 1000 рублей. Напомним, под «посещением леса» надо понимать сбор грибов, ягод и других даров природы.

Леса Минской области снова открыты для посещения везде, кроме Любанского района-4

Известно, что в экосистемах области в последние три дня зафиксировано только одно возгорание в Крупском районе. Насчет снятия запрета посещения леса на Любанщине нужно ждать решения местных властей.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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