Забронировать квартиру в доме «Москва» в комплексе «Минск Мир» можно онлайн. В чём прелести квартала?

Новости Беларуси. Забронировать приглянувшуюся квартиру через интернет. Удобный для клиентов сервис был запущен за сутки до начала продаж квартир в доме «Москва» квартала «Евразия» – это в комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И более сотни покупателей сделали свой выбор прямо на сайте.

Новоселы этого дома уже в 2020 году получат ключи и смогут заселиться в самом быстро развивающемся и перспективном районе столицы.

Антон и Екатерина Рашкевич:

В сентябре у нас была свадьба, сейчас живем на съемной квартире, но хотим, чтобы у нас было свое жилье. Принципиально хотели «Минск Мир». А дом «Москва», потому что хотим быстрее это все.

Антон и Екатерина Рашкевич принципиально решили жить в комплексе «Минск Мир». Дом «Москва» выбрали и за дизайн, и за комфорт.

Антон и Екатерина Рашкевич:

Это город в городе. Там красиво, все доступно. Это будущее, наше будущее! Есть школа, детский садик.

Уже в 2020 году получат ключи, сделают ремонт и заселятся. Антон и Екатерина Рашкевич:

Красивый дом, красивое место, хорошие планировки. И парк рядом.

Чтобы гарантированно получить именно выбранную квартиру, семья воспользовалась электронной очередью. Более 100 квартир в доме «Москва» были забронированы на сайте застройщика за сутки до начала продаж.

А наутро будущие покупатели уже пришли в отдел продаж компании, чтобы претворить свою виртуальную мечту в реальность. Виктория Тур в очереди на сайте была третьей.

Виктория Тур:

Ровно в 9 часов я села и зарегистрировалась. Зацепила терраса, потому что это что-то интересное, новое и можно создать абсолютно разный интерьер. Это мое.

Домом «Москва» застройщик начинает продажи квартир уже в седьмом квартале комплекса «Минск Мир», который называется «Евразия». По периметру – 8 жилых домов квартала, а в центре квартала достаточно простора и для детского сада на 230 мест, и для игровых и спортивных площадок.

Южнее будет огромный красивый парк. В шаговой доступности две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада. И, конечно же, Международный финансовый центр, где будут созданы тысячи рабочих мест.

А сам дом «Москва» – это 21 этаж и 250 квартир площадью от 28 до 75 квадратных метров. На первом этаже – 10 квартир с отдельными входами с улицы. Над входами – прозрачный козырек, а также стеклянная витражная дверь – полное ощущение частного дома.

Часть квартир второго этажа – с собственными террасами, а на третьем и четвертом этажах – с французскими балконами. Застекленные лоджии или балконы – в квартирах с пятого этажа и выше. Большие окна с использованием триплексного стекла для безопасности и детскими замками наполнят все помещения этого дома светом и воздухом.

Внизу – просторное дизайнерское лобби и сквозной подъезд. Заходишь и возникает ощущение шикарного отеля, только вместо ресепшена – место для консьержа, есть зона встречи гостей и санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних животных.

А еще – байк-бокс с колясочной, чтобы не нужно было тащить велосипед или коляску наверх. И вот фишка – дизайнерские решетки на фасаде дома. Они не только для красоты. Это еще и жалюзи – жильцы смогут размещать наружные блоки кондиционеров прямо на лоджиях.

И, конечно же, дом будет оборудован тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS, один из которых панорамный. Это не мечта, а реальность.

Позиция застройщика в том, что клиенты, у которых есть работа, могут позволить себе купить квартиру. Это и беспроцентная рассрочка от застройщика – в комплексе «Минск Мир» она предоставляется на срок до 10 лет, и выгодные партнёрские кредитные программы. Антон и Екатерина Рашкевич:

Остановились на «Беларусбанке». У меня коллеги уже построились в «Минск Мире». Один в доме «Волна», а другой – в «Марине».

Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49 % или по другой программе – 6,99 % годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!