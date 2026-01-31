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Забота о старшем поколении! Пенсии в Беларуси с 1 февраля вырастут на 10%

31 января 2026 13:33
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С 1 февраля в Беларуси на 10 % будут повышены все виды трудовых пенсий. Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Средний размер составит 1 070 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забота о старшем поколении! Пенсии в Беларуси с 1 февраля вырастут на 10%-2

Размер повышения у каждого пенсионера будет индивидуальным – в зависимости от стажа, заработка, учтенного при исчислении пенсии, а также установленных доплат. На увеличение пенсий повлиял рост бюджета прожиточного минимума. Всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Около полумиллиона из них продолжают трудовую деятельность. Их также коснется перерасчет.

В феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд рублей – Минтруда.

В Беларуси улучшение жизни пенсионеров реализуется через Национальную стратегию «Активное долголетие – 2030». Основные ее направления – здравоохранение, экономическая поддержка, социальная адаптация и продление активной жизни.

# Пенсионеры

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