В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи

В Беларуси обновлен порядок поощрения талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов Президента. Указом главы государства все виды социальной поддержки сохранены. Но вводятся отдельные новации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, создается единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов вместо ранее действовавших четырех коллегиальных формирований.

В состав этой новой структуры вошли представители образования, науки и культуры, депутатского корпуса, отраслевых государственных органов и общественных объединений, имеющие безупречный авторитет и высочайшие компетенции. Председателем Республиканского совета назначен председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Кроме того, устанавливаются единообразные критерии на поощрение специальными фондами, усовершенствована система многоуровневого отбора кандидатов. Регламентирован порядок лишения поощрений по дискредитирующим обстоятельствам и восстановления в правах поощренного лица. Обновлен порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.