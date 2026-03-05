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В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи

05 марта 2026 16:44
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В Беларуси обновлен порядок поощрения талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов Президента. Указом главы государства все виды социальной поддержки сохранены. Но вводятся отдельные новации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, создается единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов вместо ранее действовавших четырех коллегиальных формирований. 

В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи-2

В состав этой новой структуры вошли представители образования, науки и культуры, депутатского корпуса, отраслевых государственных органов и общественных объединений, имеющие безупречный авторитет и высочайшие компетенции. Председателем Республиканского совета назначен председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Кроме того, устанавливаются единообразные критерии на поощрение специальными фондами, усовершенствована система многоуровневого отбора кандидатов. Регламентирован порядок лишения поощрений по дискредитирующим обстоятельствам и восстановления в правах поощренного лица. Обновлен порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.

В Беларуси обновили порядок поощрения талантливой молодежи-4

Урегулирован вопрос о закреплении за нанимателем имущественных прав на результаты научных исследований (инновационных проектов), созданных при грантовой поддержке.
Указом также предусмотрено повышение с 1 февраля этого года учебных стипендий. Так, во втором семестре 2025/2026 учебного года обладатели баллов 9-10 по техническим специальностям в БГТУ будут получать до 300 рублей, в БГУ – до 390.

Отметим, этот указ принят в год 30-летия создания специальных фондов Президента по социальной поддержке одаренной и талантливой молодежи. Документ направлен на дальнейшую государственную поддержку лучших из лучших представителей белорусской молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и профессионального роста в своей стране.

# Александр Лукашенко

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