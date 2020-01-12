«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня

Новости Беларуси. Монахиня Мария (Литвинова) рассказала, как живут монахини в Свято-Елисаветинском монастыре и какой режим дня именно у нее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Монахиня Мария (Литвинова):
У меня день начинается с того, что я слышу будильник. Проснулся, будильник закрыл. Если это полуночница в 5.45, значит, мне надо встать в полпятого. После этого легкая зарядка, а после нее земные поклоны. Полуночница начинается в 5.45, длится 50 минут. После литургии завтрак, после завтрака – послушания.
В 14 часов в субботу и воскресенье у нас обед, в остальные дни – в час. Ужин – в 17.15. После ужина остается 30 минут, и в 18 часов вечерняя служба. Отбой у нас где-то в 23 часа.
Встречать праздник с близкими и друзьями или просто отъехать на 15 минут – без благословения здесь никуда.
Монахиня Мария (Литвинова):
Считается так по всем правилам: человек пришел в монастырь не для того, чтобы выезжать, встречать праздники с родными и так далее. Он отсекает все прошлое. Без благословения вообще никуда выезжать нельзя. Тут совершенно другие законы и другие результаты от исполнения этих законов. Это надо понимать и понимать, что это правильно для монастыря и для жизни монашествующих людей в монастыре это абсолютная правильность.