«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня

Новости Беларуси. Монахиня Мария (Литвинова) рассказала, как живут монахини в Свято-Елисаветинском монастыре и какой режим дня именно у нее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Монахиня Мария (Литвинова):

У меня день начинается с того, что я слышу будильник. Проснулся, будильник закрыл. Если это полуночница в 5.45, значит, мне надо встать в полпятого. После этого легкая зарядка, а после нее земные поклоны. Полуночница начинается в 5.45, длится 50 минут. После литургии завтрак, после завтрака – послушания.

В 14 часов в субботу и воскресенье у нас обед, в остальные дни – в час. Ужин – в 17.15. После ужина остается 30 минут, и в 18 часов вечерняя служба. Отбой у нас где-то в 23 часа.

Встречать праздник с близкими и друзьями или просто отъехать на 15 минут – без благословения здесь никуда.