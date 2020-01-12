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Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?

12 января 2020 16:55
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Новости Беларуси. Проявить творческое «я» можно в любой из мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре: начиная от текстильной и заканчивая росписью по дереву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-1

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-3

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-5

Здесь даже хлеб выпекают. Например, сестры из Сербии и Литвы по своим, особым рецептам. А целебный чай собирают собственноручно в подворье, что в 30 километрах от Минска. За результатом трудов далеко ходить не нужно: все под рукой – в лавках при монастыре.

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-8

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-10

Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:
В нашей церковной лавке представлена продукция, которая изготавливается в мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. Здесь вы можете увидеть витражи красочные, которые мы изготавливаем. Здесь представлены иконы, которые пишутся в иконописных наших мастерских. На мраморе иконы из натуральных минералов. Здесь вы можете увидеть нашу продукцию из керамики, расписываем тоже вручную сами.

Складывается впечатление, что это и вправду отдельный город в городе. Да и за достаточно короткий срок удалось его «построить».

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Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-13

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-15

Анастасия Пархомчик:
Еще 20 лет назад здесь был пустырь возле психиатрической больницы. Но уже с 1999 года здесь начал зарождаться монастырь. Был освящен первый Никольский храм.

Сейчас наш монастырь состоит не только из храмов, но также есть воскресные школы, Дом паломника, различные лавки и конечно, монашеские кельи, в которых проживает на данный момент 123 монашествующих сестры.

И каждая из них живет по строгим правилам, которые далеко не всем под силу.

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-18

Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?-20

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