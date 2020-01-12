Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?

Новости Беларуси. Проявить творческое «я» можно в любой из мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре: начиная от текстильной и заканчивая росписью по дереву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет

Здесь даже хлеб выпекают. Например, сестры из Сербии и Литвы по своим, особым рецептам. А целебный чай собирают собственноручно в подворье, что в 30 километрах от Минска. За результатом трудов далеко ходить не нужно: все под рукой – в лавках при монастыре.

Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:

В нашей церковной лавке представлена продукция, которая изготавливается в мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. Здесь вы можете увидеть витражи красочные, которые мы изготавливаем. Здесь представлены иконы, которые пишутся в иконописных наших мастерских. На мраморе иконы из натуральных минералов. Здесь вы можете увидеть нашу продукцию из керамики, расписываем тоже вручную сами. Складывается впечатление, что это и вправду отдельный город в городе. Да и за достаточно короткий срок удалось его «построить». «Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня