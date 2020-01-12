Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?

Новости Беларуси. Проявить творческое «я» можно в любой из мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре: начиная от текстильной и заканчивая росписью по дереву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет
Здесь даже хлеб выпекают. Например, сестры из Сербии и Литвы по своим, особым рецептам. А целебный чай собирают собственноручно в подворье, что в 30 километрах от Минска. За результатом трудов далеко ходить не нужно: все под рукой – в лавках при монастыре.
Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:
В нашей церковной лавке представлена продукция, которая изготавливается в мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. Здесь вы можете увидеть витражи красочные, которые мы изготавливаем. Здесь представлены иконы, которые пишутся в иконописных наших мастерских. На мраморе иконы из натуральных минералов. Здесь вы можете увидеть нашу продукцию из керамики, расписываем тоже вручную сами.
Складывается впечатление, что это и вправду отдельный город в городе. Да и за достаточно короткий срок удалось его «построить».
«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня
Анастасия Пархомчик:
Еще 20 лет назад здесь был пустырь возле психиатрической больницы. Но уже с 1999 года здесь начал зарождаться монастырь. Был освящен первый Никольский храм.
Сейчас наш монастырь состоит не только из храмов, но также есть воскресные школы, Дом паломника, различные лавки и конечно, монашеские кельи, в которых проживает на данный момент 123 монашествующих сестры.
И каждая из них живет по строгим правилам, которые далеко не всем под силу.