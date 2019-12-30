Марафон добра, объединяющий страну. Кто и как поздравляет белорусских детей с Новым годом

Новости Беларуси. В предновогодние дни в Беларуси проходят благотворительные акции. Продолжает радовать и исполнять заветные желания маленьких белорусов марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без внимания не остается ни один ребенок. К акции уже присоединились многие чиновники, спортсмены, бизнесмены и организации. Каждый из взрослых пытается по-своему внести свой вклад в копилку добрых дел. С особенной трепетностью стараются создать праздник тем, кому поддержка просто необходима.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Вот уже девятый год подряд юным пациентам онкологического центра фонд «Ласковые крылья» приносит подарки и заботу. Этот год не стал исключением. Для детей подготовили творческие мастер-классы и сюрпризы.

Дарить радость и домашнее тепло малышам и подросткам продолжат до середины января.