«Заболел туберкулёзом, лёгкое отрезали. Дети: «Заразишь». И ещё 5 историй, кто и как оказывается на улице без жилья

Семейные драмы, пагубные привычки, махинации риелторов. У каждого из этих людей – своя печальная история.

Сергей Гарковенко, человек без определённого места жительства:

Ну, как на улице оказался: заболел туберкулёзом, попал в больницу, лёгкое отрезали. Дети: мол, заразишь. Ну, не стал уже. Проболтался 13 лет.

Людмила Головчанская, постоялец ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определённого места жительства»:

С сыном поссорилась и всё, а тут невестка влезла, мне сказали, что я уже недолго буду. Так Людмила Петровна оказалась в столичном доме ночного пребывания. Сейчас здесь нашли приют 83 человека. 32 из них обратились за помощью, благодаря акции «Социальный патруль». Дежурить по заброшенным домам и теплотрассам в поисках лиц без определённого места жительства стало традицией. Только в Московском районе с начала зимы обогрели и накормили 56 человек. Четверть из них – женщины.

Алена Коваленко, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска»:

Возим кашу, может быть гречневая, перловая, с тушёнкой, горячий чай. Если не хотят кушать, даём с собой.

Анастасия Урбанович, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска»:

Пришлось помочь молодой женщине, ей 24 года, она оказалась в трудной жизненной ситуации. Сотрудник нашей службы оплатила ей билет в поезде, чтобы вернуться домой. Восстановление документов – тоже оказывается помощь, также юридические консультации. Ирина Цалко оказывает медицинскую помощь на колёсах уже не в первый раз. Из-за сильных обморожений приходится вызывать скорую. Признаётся: иногда люди так себя запускают, что невозможно определить возраст.

Ирина Цалко, фельдшер УЗ «5-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:

Мы приехали, в лесу живут мужчина и женщина, там из клеёнки сделан шалаш, и кастрюлька у них там и всё, собаки там их вокруг охраняют. Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определённого места жительства»:

Привозили человека, который полностью слепой, мы оказали ему необходимую помощь, помогли сделать документы и сейчас налаживаем отношения с семьей.

Звонки в столичный дом ночного пребывания начинаются уже с сентября. Среди бездомных много приезжих. В приоритете – пенсионеры и инвалиды, но вернуть в жизнь и устроить на работу здесь готовы всех, было бы желание. Вот и Сергей Гарковенко в свои 61 не теряет надежды. Сергей Гарковенко:

Я потомственный газовик, с 1978 года в «Мингазе». Ирина Цалко:

В принципе, в нашей жизни можно везде устроиться, можно пойти и в монастырь, можно везде пойти, но нужно как бы себя приспособить. Это надо работать, это труд. Они, как правило, привыкли опустить свои руки и надеяться на помощь со стороны.