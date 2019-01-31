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ЕС намерен упростить процесс выдачи краткосрочных виз

31 января 2019 06:48
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Новости Беларуси. Упрощение поездок в ЕС для туризма, торговли и ведения бизнеса. Евросовет и парламент предварительно согласовали новый визовый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Он существенно упростит процесс выдачи документов для краткосрочных поездок в Евросоюз.

ЕС намерен упростить процесс выдачи краткосрочных виз-1

Если соглашение будет подписано, то стоимость виз для граждан Беларуси составит 35 евро. Изменения коснутся более ста государств и для многих из них стоимость шенгена возрастёт до 80 евро.

Напомним, диалог об упрощении визового режима и реадмиссии официально ведется между Беларусью и ЕС с января 2014 года.

# Шенгенская виза # общество # Фотофакт

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