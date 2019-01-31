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ВС Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей

31 января 2019 07:37
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВС Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей-1

В рамках контроля, личный состав сил немедленного реагирования 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 103-й отдельной воздушно-десантной бригады меняют дислокацию, чтобы выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Ряд подразделений ВВС и войск ПВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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