ВС Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей

Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках контроля, личный состав сил немедленного реагирования 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 103-й отдельной воздушно-десантной бригады меняют дислокацию, чтобы выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Ряд подразделений ВВС и войск ПВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.