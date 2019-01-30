Три критерия вместо шести: с 1 февраля в Беларуси меняются правила СОП

Новости Беларуси. В Беларуси упрощается система, по которой семью могут признать неблагополучной. Изменения вступают в силу с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коснутся они и тех, кто уже попал под неприятную формулировку «социально опасное положение». Их дела будут пересмотрены. Детали узнавала корреспондент Камилла Шах.

Гродно. Мальчик, которому только исполнилось 4 года, выпал из окна. Его мама в это время выпивала. В ее крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя. Семья находилась в социально опасном положении.

Бобруйск. Жизни двух детей погасли, когда в квартире разгорелось пламя. 6-летние близнецы, мальчик и девочка, часто оставались одни дома, пока их 40-летняя мать занималась личной жизнью. Незадолго до трагедии семью сняли с учета как неблагополучную.

А эту полуторогодовалую девочку из Витебска и вовсе нашли ночью на улице. Отца дома не было, а мама выпила, уснула и не заметила, как ребенок покинул дом. И это лишь несколько случаев, потрясших Беларусь в 2018 году.

Немного сухой статистики. 24 тысячи маленьких белорусов сейчас находятся в социально опасном положении. Из них почти 3000 детей за последний год были изъяты из семьи. Сокращение последней цифры – главная задача нового постановления. Теперь семью будут оценивать по трем критериям вместо шести. Если вкратце, то они касаются здоровья и безопасности детей, а также поведения самих родителей.

Анна Котова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Беларуси:

Как только мы такой статус определяем для ребенка – как можно больше ведомств с как можно большей интенсивностью, активностью принимают участие в вопросе ресоциализации, в вопросе защиты интересов ребенка.

К слову, есть хорошая новость и для родителей, к которым у социальных органов возникли вопросы. Они теперь получают шанс выступить в свою защиту дважды: на Совете профилактики и Координационном совете. Более того…

Светлана Белаш, консультант Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Родителям будет просто предложено вместо постановки в СОП прийти за получением социальных услуг, в которых они, вполне вероятно, нуждаются. Сегодня это им предлагается, но… пришли, не пришли. А здесь у них будет осознанный выбор: либо я иду и работаю над собой, над членами своей семьи – заставляю, понуждаю их тоже принимать участие в исправлении ситуации. Либо семья будет в СОП.

Маленькая Таня больше не плачет. В сентябре пойдет в школу, а пока каждый вечер из сада с мамой, крепко держа ее за руку. У них позади четыре бесконечных месяца разлуки. Слабости родителей стали пропуском в приют для девочки и ее младшего брата Артема (крохе тогда и вовсе было полгода).

Но время, любовь и здравый смысл все расставили по своим местам. Родители утверждают, что от алкоголя теперь свободны. Оба устроились на работу, сделали в квартире ремонт. Планируют помогать и двум старшим сыновьям.

Татьяна Рунец:

Танюша нас понимала, когда приезжали к ней. Это Тема еще так… А Танюша уже понимала, плакала.

Игорь Рунец:

Если кто попал в такую ситуацию… Лучше не попадать. Из нее очень трудно выбраться.