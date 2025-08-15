При мониторинге интернет-ресурсов МВД выявило более 200 вечеринок с участием несовершеннолетних

Наталья Надольская, ведущая: Сотрудники столичной милиции для контроля за оперативной обстановкой в Минске ведут непрерывный мониторинг интернета – это понятно. Вот довольно новое для нас – правоохранители особое внимание уделяют фото- и видеоматериалам с вечеринок на квартирах. Это так называемые флэты, вписки. Для чего? Может быть, какие правонарушения выявляются? Есть ли уже положительные примеры?

Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я вам хочу сказать, что это не нововведение в деятельности милиции. Мы на постоянной основе мониторим средства массовой информации и сеть Интернет. Потому что, конечно, наша основная задача – своевременно выявить и предотвратить, в том числе и преступления. Наши дети максимально представлены в сети Интернет.

Мы говорим сейчас с вами в первую очередь, конечно, про соцсети. У них очень популярны TikTok, Instagram. Как правило, они все считают себя современными и размещают в Сети все, что они делают. В том числе как они участвуют на вписках, флэтах. Родители даже понятия не имеют, что делают там дети, и что они вообще посещают. В целом по стране нами выявлено больше 200 таких вечеринок, в том числе с использованием сети Интернет, в которых участвовало порядка тысячи детей.

Из них почти 600 человек – это были несовершеннолетние дети. Я вам скажу, что дети порой, когда приходят на такие мероприятия, они не понимают и не знают, что их там ждет. Если мы с вами проанализируем даже последние кадры, которые мы в том числе выставляли у себя в Telegram-канал и соцсети. Там идет распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ. Я не говорю уже про другие противоправные действия. Поэтому с помощью выявления таких нарушений, таких фактов, конечно, в первую очередь, идет работа с детьми.