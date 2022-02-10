ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации на 10 февраля, ЦИК уже аккредитовал 77 международных наблюдателей. 43 из них представляют миссию СНГ, в том числе 14 направлены Межпарламентской Ассамблеей стран Содружества. В составе зарубежных мониторинговых групп также будут представители Центризбиркомов других стран, на данный момент от Армении, России и Таджикистана. Процесс направления наблюдателей продолжается.