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ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме

10 февраля 2022 12:08
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации на 10 февраля, ЦИК уже аккредитовал 77 международных наблюдателей. 43 из них представляют миссию СНГ, в том числе 14 направлены Межпарламентской Ассамблеей стран Содружества. В составе зарубежных мониторинговых групп также будут представители Центризбиркомов других стран, на данный момент от Армении, России и Таджикистана. Процесс направления наблюдателей продолжается.

ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме-1

Напомним, референдум назначен на 27 февраля. Подготовка ведется в соответствии с утвержденным планом. В стране создано более 5 500 участков для голосования. Их готовность к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Оно начнется 22 февраля и продлится пять дней. Предусмотрена и возможность волеизъявления в случае заболевания. Те, кто будут находиться на больничном, при желании смогут проголосовать в закрытом стационарном участке, на который их доставят, либо при посещении на дому.

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# Референдум # общество # Фотофакт

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