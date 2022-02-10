ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации на 10 февраля, ЦИК уже аккредитовал 77 международных наблюдателей. 43 из них представляют миссию СНГ, в том числе 14 направлены Межпарламентской Ассамблеей стран Содружества. В составе зарубежных мониторинговых групп также будут представители Центризбиркомов других стран, на данный момент от Армении, России и Таджикистана. Процесс направления наблюдателей продолжается.
Напомним, референдум назначен на 27 февраля. Подготовка ведется в соответствии с утвержденным планом. В стране создано более 5 500 участков для голосования. Их готовность к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Оно начнется 22 февраля и продлится пять дней. Предусмотрена и возможность волеизъявления в случае заболевания. Те, кто будут находиться на больничном, при желании смогут проголосовать в закрытом стационарном участке, на который их доставят, либо при посещении на дому.
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