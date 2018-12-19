«Забивается не только унитаз, краны забиваются»: у жителей Кличева из кранов всё ещё течет грязная вода

Новости Беларуси. Ни еду приготовить, ни постирать. Месяц назад мы рассказывали о проблеме жителей Кличева. На одной из улиц райцентра в квартиры людей по водопроводу поступала грязная вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько лет они добивались помощи от местных чиновников, но, не дождавшись ее, пошли на прием к помощнику Президента. И вот мы снова решили вернуться к теме и посмотреть, что же изменилось за это время. Оказалось, что вопрос с мертвой точки, наконец, сдвинулся, но проблема по-прежнему не решена. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит.

Эти кадры наша съемочная группа снимала месяц назад. Тогда поводом для сюжета стала проблема жителей улицы Заречной в Кличеве. В домах людей из кранов текла вода, которая пугала не только своим цветом.

Галина Шевченок, жительница Кличева:

Вот какая у нас вода. Вот такой водой мы пользуемся. Мы стираем, и кушать готовим, и пьем такую воду.

Диалог с местной властью тогда так и не удалось найти, поэтому пришлось обращаться за помощью в уже более высокие инстанции. На прием к помощнику Президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову жители пришли с как раз с той самой водой из крана, грязной и плохо пахнущей.

Анна Долгая, жительница Кличева:

И если я сразу налью в кастрюльку (готовлю что-нибудь и налью), закипит вода – и сразу ржавчина.

Тогда перед местными чиновниками была поставлена задача: вопрос во что бы то ни стало решить. В итоге на Заречную организовали бесплатный подвоз воды. Два раза в неделю.

Татьяна Пирожник, жительница Кличева:

Если привезут, а мне в этот день, может, надо в поликлинику. Я не наберу воду.

А ещё промыли водопровод. Вода в кранах стала немного светлее, но пить её по-прежнему нельзя. Даже специальные фильтры не помогают. Зинаида Рулинская установила их на кухне и в ванной, но эффекта мало.

Зинаида Рулинская, жительница Кличева:

Вот посмотрите, какая стиральная машина, хотя моешь после каждой стирки.

Вот унитаз – видите, какой налет от воды.

Забивается не только унитаз, краны забиваются. Вода еле бежит.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вся проблема в этой скважине. Точнее, в ее возрасте. При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет она работает уже 40 и просто не справляется с очисткой воды. Да и построена скважина была в неудачном месте – в низине, рядом с болотом.

На встрече с жителями главному коммунальщику района предлагают самому попробовать воду, которая течет из крана. Запах неприятный. Специалист говорит: помочь бы рад, да нет возможности. Нужно строить новую скважину, но это более 100 тысяч рублей. А денег у района, судя по всему, нет.

Андрей Матюшонок, директор Кличевского предприятия «Жилкомхоз»:

Мы забиваем в программы и областные, и на районном уровне, неоднократно писали письма на всех, чтобы построить здесь новую скважину. Это единственное решение здесь. Если получится с финансированием на 2019 год, то в течение полугода скважина строится, даже быстрее, проблем больших нет.