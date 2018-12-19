«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси

Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. Это люди самых разных профессий, но их объединяет одно – многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие страны и общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 декабря по поручению Президента премьер-министр Сергей Румас вручил им государственные награды. В нынешнем почетном списке более сотни белорусов. Корреспондент Юлия Бешанова о залуженных людях.

– Маша – она же такая подвижная. Сделай мне «Правильно, ура!»

– Правильно, ура-а-а! Эмоционально и профессионально – именно так проходят репетиции в Гродненском колледже искусств. Сейчас как раз готовят представление для губернаторской елки в рамках акции «Наши дети». Все сценарии режиссер Алина Буйко всегда пишет сама уже почти 40 лет.



У нас всегда уроки проходят очень весело. Очень доступно, все понятно объясняет, постоянно с нами тренинги проводит.

Она всегда и подскажет, и как правильно скажет. Мы стараемся как можно больше брать у нее. В профессию Алину Буйко привела судьба практически за руку. После школы она поступала на юриста, но не прошла по конкурсу. Со второй попытки стала студенткой этого самого колледжа.

Алина Буйко, преподаватель театральных дисциплин Гродненского государственного колледжа искусств:

Первое – это, наверное, любить свою профессию обязательно. И некоторые режиссеры говорят: «У меня халтура». Я не понимаю этого слова. Второе – это быть профессионалами в любом деле. Ну и третье, возможно, то, что я вечная пионерка, потому что я родилась 19 мая. А девиз пионеров «Всегда готов!»

В зале Дворца Республики – больше сотни человек. По поручению Президента премьер-министр вручил государственные награды залуженным людям Беларуси. Медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности от главы государства.

В списках получивших высокую оценку профессиональной деятельности – врачи и педагоги, аграрии и промышленники, тренеры и строители. Все те, кто своим трудом ежедневно вписывает яркие события в историю страны.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Совместными усилиями нам удалось добиться определенных результатов. Сбалансирована внешняя торговля, улучшен платежный баланс страны, инфляция находится в запланированных параметрах (по итогам года мы ожидаем рекордно низкое ее значение).

Торжественная церемония – событие, которое заставляет волноваться даже тех, за чьими плечами многолетний опыт. Что уж говорить о самом молодом обладателе награды. Виталий Титов получил особую медаль «За спасение жизни».

Сергей Румас:

Про таких, как Виталий, говорят: герой нашего времени. Поступок настоящего мужчины и гражданина.

В тот день история спасения ребенка, который тонул в Свислочи, облетела всю Беларусь. Но сам Виталий о поступке рассказывает буднично, будто подвигом вовсе не считает. Виталий Титов: «Не особо я считаю таким большим подвигом» Не обошли вниманием и людей творческих профессий. Поэт, автор гимна Беларуси Владимир Каризна получил благодарность Президента за особый личный вклад в развитие белорусской культуры.

Владимир Каризна, поэт, член Союза писателей Беларуси:

Калі гучыць гімн, я думаю пра сваю радзіму, пра сваю Беларусь сінявокую. Горды за яе і шчаслівы.

На груди Владимира Кривоблоцкого теперь медаль Франциска Скорины. Огромная мозаика на корпусах одного из заводов в Бресте – настоящая визитная карточка города – работа его рук. Картина в 390 квадратных метров собрана из тысячи разноцветных фрагментов. Сегодня художник работает над оформлением знаковых для страны зданий и объектов.

Владимир Кривоблоцкий, художник-монументалист, член Белорусского союза художников:

В этом году сделан Верховный суд. Внутри там огромные витражи. Очень серьезный объект, достойный. Мне интересно, что работа остается на долгие-долгие годы.