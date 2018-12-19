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«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси

19 декабря 2018 18:14
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Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. Это люди самых разных профессий, но их объединяет одно – многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие страны и общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-1

19 декабря по поручению Президента премьер-министр Сергей Румас вручил им государственные награды. В нынешнем почетном списке более сотни белорусов. Корреспондент Юлия Бешанова о залуженных людях.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-4

– Маша – она же такая подвижная. Сделай мне «Правильно, ура!»
– Правильно, ура-а-а!

Эмоционально и профессионально – именно так проходят репетиции в Гродненском колледже искусств. Сейчас как раз готовят представление для губернаторской елки в рамках акции «Наши дети». Все сценарии режиссер Алина Буйко всегда пишет сама уже почти 40 лет.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-7


У нас всегда уроки проходят очень весело. Очень доступно, все понятно объясняет, постоянно с нами тренинги проводит.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-9

Она всегда и подскажет, и как правильно скажет. Мы стараемся как можно больше брать у нее.

В профессию Алину Буйко привела судьба практически за руку. После школы она поступала на юриста, но не прошла по конкурсу. Со второй попытки стала студенткой этого самого колледжа.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-12

Алина Буйко, преподаватель театральных дисциплин Гродненского государственного колледжа искусств:
Первое – это, наверное, любить свою профессию обязательно. И некоторые режиссеры говорят: «У меня халтура». Я не понимаю этого слова. Второе – это быть профессионалами в любом деле. Ну и третье, возможно, то, что я вечная пионерка, потому что я родилась 19 мая. А девиз пионеров «Всегда готов!»

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-15

В зале Дворца Республики – больше сотни человек. По поручению Президента премьер-министр вручил государственные награды залуженным людям Беларуси. Медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности от главы государства.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-18

В списках получивших высокую оценку профессиональной деятельности – врачи и педагоги, аграрии и промышленники, тренеры и строители. Все те, кто своим трудом ежедневно вписывает яркие события в историю страны.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-21

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Совместными усилиями нам удалось добиться определенных результатов. Сбалансирована внешняя торговля, улучшен платежный баланс страны, инфляция находится в запланированных параметрах (по итогам года мы ожидаем рекордно низкое ее значение).

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-24

Торжественная церемония – событие, которое заставляет волноваться даже тех, за чьими плечами многолетний опыт. Что уж говорить о самом молодом обладателе награды. Виталий Титов получил особую медаль «За спасение жизни».

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-27

Сергей Румас:
Про таких, как Виталий, говорят: герой нашего времени. Поступок настоящего мужчины и гражданина.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-30

В тот день история спасения ребенка, который тонул в Свислочи, облетела всю Беларусь. Но сам Виталий о поступке рассказывает буднично, будто подвигом вовсе не считает.

Виталий Титов: «Не особо я считаю таким большим подвигом»

Не обошли вниманием и людей творческих профессий. Поэт, автор гимна Беларуси Владимир Каризна получил благодарность Президента за особый личный вклад в развитие белорусской культуры.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-33

Владимир Каризна, поэт, член Союза писателей Беларуси:
Калі гучыць гімн, я думаю пра сваю радзіму, пра сваю Беларусь сінявокую. Горды за яе і шчаслівы.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-36

На груди Владимира Кривоблоцкого теперь медаль Франциска Скорины. Огромная мозаика на корпусах одного из заводов в Бресте – настоящая визитная карточка города – работа его рук. Картина в 390 квадратных метров собрана из тысячи разноцветных фрагментов. Сегодня художник работает над оформлением знаковых для страны зданий и объектов.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-39

Владимир Кривоблоцкий, художник-монументалист, член Белорусского союза художников:
В этом году сделан Верховный суд. Внутри там огромные витражи. Очень серьезный объект, достойный. Мне интересно, что работа остается на долгие-долгие годы.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-42

Государственные награды, уверены сегодняшние триумфаторы, не повод расслабляться – впереди новые победы и свершения.

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси-45

# Госнаграды # общество # Алина Буйко # Сергей Румас # Владимир Каризна # Владимир Кривоблоцкий # Виталий Титов # Фотофакт

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