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Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря

19 декабря 2018 19:03
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Новости Беларуси. Католики Беларуси ощутят особое тепло Вифлеемского огня незадолго до Рождества. Вечером 21 декабря скауты доставят его на западную границу нашей страны, а после передадут во все католические приходы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой традиции уже больше 20 лет. Ежегодно за несколько дней до праздника из базилики Рождества Христова в Вифлееме доставляют частицу огня в Вену, а откуда скаутской эстафетой передают в разные страны Европы и Северной Америки.

Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря-1

22 декабря Вифлеемский огонь таким образом доберется до кафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

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# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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