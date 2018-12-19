Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря

Новости Беларуси. Католики Беларуси ощутят особое тепло Вифлеемского огня незадолго до Рождества. Вечером 21 декабря скауты доставят его на западную границу нашей страны, а после передадут во все католические приходы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой традиции уже больше 20 лет. Ежегодно за несколько дней до праздника из базилики Рождества Христова в Вифлееме доставляют частицу огня в Вену, а откуда скаутской эстафетой передают в разные страны Европы и Северной Америки.