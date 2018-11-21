«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

Новости Беларуси. С целым букетом коммунальных проблем жители Кличева обратились 21 ноября к помощнику Президента – главному инспектору по Могилевской области Геннадию Лавренкову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У жителей улицы Заречная целый ворох сложностей. Это и плохая дорога, по которой в непогоду ни пройти ни проехать, и проблемы с уличным освещением, и дома, которые давно не видели ни то что капитального, но и текущего ремонта. Но главная головная боль 150 местных жителей – это питьевая вода.

Галина Шевченок, жительница Кличева:

Вот какая у нас вода. Вот такой водой мы пользуемся. Мы стираем и кушать готовим, и пьем такую воду потому, что нас переключили на другую скважину. Она вообще стоит в болоте. У нас от этой воды и машины стиральные портятся. Раньше многие жители покупали бутилированную воду в магазине на этой же улице. Но год назад его закрыли, а взамен людям предложили услуги автолавки. Но это и небольшой ассортимент, и не совсем удобный режим работы. Помощник Президента по Могилевскому региону поручил местной власти все же найти компромисс и решить проблемы жителей в ближайшее время.

Зинаида Рулинская, жительница Кличева:

Для нас это очень большая проблема, так как здесь живут люди пенсионного возраста и инвалиды. Добираться до ближайшего магазина более двух километров – зимой по скользоте не каждый дойдет. Мы довольны встречей, нас удовлетворили все ответы. Надеемся, что все будет решено.

Геннадий Лавренков, помощник Президента – главный инспектор по Могилевской области:

Что, надо ждать, когда кто-то приедет из Администрации или из облисполкома? Надо просто идти к людям и вникать. И объяснят, и поймут, я в этом абсолютно убежден. Там, где можем – должны сделать, там, где не можем сделать – ну обождите, потерпите, что-то сделаем. Надо просто идти к людям работать, и все вопросы снимаются.