Прямой эфир

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

19 декабря 2018 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря-1

Одно из важных нововведений – защита прав работников в случае банкротства или реорганизации предприятия. Также расширен перечень гарантий, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это вопросы, которые касаются дополнения в генеральном соглашении норм. Это трудоустройство молодежи, расширение возможностей для трудоустройства молодежи, вопросы, которые касаются трудоустройства женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, людей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важные нормы, которые мы определили.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря-7

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все члены правительства – я имею в виду в том числе и себя – сами еще в недалеком прошлом работники своих предприятий, поэтому у нас здесь полный диалог и понимание. То есть нам не приходится изобретать что-то неземное, то, что является лишним и экономически необоснованным.

Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря-10

Выполнение договоренностей социальных партнеров – нанимателя и работника – позволяет повысить уровень жизни населения. Об этом говорят результаты действующего соглашения. За 10 месяцев 2018 года реальные денежные доходы выросли на 8 %. Это стало возможным благодаря общему подъему в экономике и росту ВВП.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Игорь Ляшенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря
19 декабря 2018 19:03

Вифлеемский огонь в Беларусь доставят скауты вечером 21 декабря

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси
19 декабря 2018 18:14

«Быть профессионалами в любом деле»: во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам Беларуси

В Беларуси планируют упорядочить использование подарочных сертификатов
19 декабря 2018 17:15

В Беларуси планируют упорядочить использование подарочных сертификатов