Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из важных нововведений – защита прав работников в случае банкротства или реорганизации предприятия. Также расширен перечень гарантий, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Это вопросы, которые касаются дополнения в генеральном соглашении норм. Это трудоустройство молодежи, расширение возможностей для трудоустройства молодежи, вопросы, которые касаются трудоустройства женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, людей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важные нормы, которые мы определили.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все члены правительства – я имею в виду в том числе и себя – сами еще в недалеком прошлом работники своих предприятий, поэтому у нас здесь полный диалог и понимание. То есть нам не приходится изобретать что-то неземное, то, что является лишним и экономически необоснованным.