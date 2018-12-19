Новое генеральное соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями подписано 19 декабря

Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые гарантии для трудящихся. 19 декабря правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из важных нововведений – защита прав работников в случае банкротства или реорганизации предприятия. Также расширен перечень гарантий, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это вопросы, которые касаются дополнения в генеральном соглашении норм. Это трудоустройство молодежи, расширение возможностей для трудоустройства молодежи, вопросы, которые касаются трудоустройства женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, людей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важные нормы, которые мы определили.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все члены правительства – я имею в виду в том числе и себя – сами еще в недалеком прошлом работники своих предприятий, поэтому у нас здесь полный диалог и понимание. То есть нам не приходится изобретать что-то неземное, то, что является лишним и экономически необоснованным.
Выполнение договоренностей социальных партнеров – нанимателя и работника – позволяет повысить уровень жизни населения. Об этом говорят результаты действующего соглашения. За 10 месяцев 2018 года реальные денежные доходы выросли на 8 %. Это стало возможным благодаря общему подъему в экономике и росту ВВП.