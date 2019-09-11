Забег на каблуках, зона релакса, игры и фудкорты: как Минск будет отмечать 952-летие

Новости Беларуси. Город с 952-летней историей. Минск готовится отметить очередной день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные гулянья начнутся уже в пятницу 13 сентября и продлятся до конца выходных.

Осваиваем беговелы, проходим мифический квест и релаксируем под пение птиц. Все фишки Дня города в одном материале

В 2019 году большое внимание здоровому образу жизни. Так, в парке экстремальных видов спорта молодежь сможет поучаствовать в фестивале уличной культуры. На площадке вблизи «Чижовка-Арены» развернутся гонки для взрослых и детей на автомобилях и беговелах. А если вы уверенно дефилируете на каблуках, можете смело отправляться на тематический забег.