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Забег на каблуках, зона релакса, игры и фудкорты: как Минск будет отмечать 952-летие

11 сентября 2019 18:55
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Новости Беларуси. Город с 952-летней историей. Минск готовится отметить очередной день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные гулянья начнутся уже в пятницу 13 сентября и продлятся до конца выходных.

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В 2019 году большое внимание здоровому образу жизни. Так, в парке экстремальных видов спорта молодежь сможет поучаствовать в фестивале уличной культуры. На площадке вблизи «Чижовка-Арены» развернутся гонки для взрослых и детей на автомобилях и беговелах. А если вы уверенно дефилируете на каблуках, можете смело отправляться на тематический забег.

Забег на каблуках, зона релакса, игры и фудкорты: как Минск будет отмечать 952-летие-1

Для тех же, кто не любит шумиху, впервые организуют площадки для релаксации. Так, в парке 900-летия Минска можно будет послушать спокойную классическую музыку и насладиться пением редких краснокнижных птиц.

Забег на каблуках, зона релакса, игры и фудкорты: как Минск будет отмечать 952-летие-4

В целом праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Зрителей ожидают концерты, интерактивные игры, семейные фестивали, фудкорты и многое другое.

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# День города в Минске # общество # Фотофакт

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