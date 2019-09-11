«Это очень клёвый праздник»: БСЖ Беларусбанка навестил воспитанников детского дома №5 в Минске
Новости Беларуси. Чужих детей не бывает. Поддержать каждого ребенка, который волею судьбы остался без родительского тепла, – один из приоритетов деятельности женской общественности Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале учебного года представительницы организации отправились в столичный интернат № 5. К ним присоединилась и наша съемочная группа.
Так уж получилось: в их большом доме живут вместе 59 детей. Начало этого учебного года для них выдалось действительно волнительным: сразу двое первоклашек отправились в школу за знаниями. Переживали, ничего не скажешь!
Поддержать ребят в ответственную минуту и поздравить их с началом учебных будней приехали представители БСЖ Беларусбанка. Конечно, гости привезли с собой праздничное шоу.
Прямо во дворе детского дома организаторы праздника устроили мотовыставку. Изучить каждую деталь, оседлать мотоцикл, задать массу вопросов настоящим леди-байкерам и похвастать уже своим хобби.
Люба Тищенко, член мотоклуба Белорусского союза женщин:
Все начинается с тактильного познания, а потом уже вопросы более взрослого характера. Сколько максимум можно выжать, как защитить себя – куча вопросов.
Арина Лелеш, воспитанница детского дома № 5 Минска:
По мне, это очень клевый праздник.
Алина Яцко, воспитанница детского дома № 5 Минска:
Мне нравится вид спорта футбол. Не знаю, почему он мне нравится, но я хочу тоже в дальнейшем футболом немножко заниматься.
Грезы о спортивных пьедесталах воспитанников стали импульсом для представительниц БСЖ Беларусбанка, поэтому и с презентами определились сразу. Подарить каждому ребенку частичку тепла и семейного благополучия – одна из целей не только организации, но и социального проекта Беларусбанка «Родительский дом».
Марина Ленчевская, председатель объединенной организации ОАО «АСБ Беларусбанк» ОО «БСЖ»:
В нашем государстве делается много для того, чтобы сократить социальное сиротство. Уже много лет подряд женская общественность Беларусбанка оказывает помощь деткам, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
У Беларусбанка есть замечательный проект «Беларусбанк. Родительский дом». Мы построили 16 коттеджей для приемных семей. В этих коттеджах проживают 150 деток. В этом году мы строим еще один, семнадцатый, в Витебской области.
Этих мер еще крайне мало. Мы должны все объединится – и государство, и бизнес, и общественность, каждый из нас – для того, чтобы решить эту сложную проблему.
Гостей не отпускали до позднего вечера. Каждое мгновение праздника дети тщательно фиксировали. Фото разместят у себя на сайте как одно из ярких событий. Лайки точно обеспечены.
*На правах рекламы