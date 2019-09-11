Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома

Новости Беларуси. С какими достижениями Минск перешагнет очередной возрастной рубеж, мы поговорим с гостем студии Новости «24 часа». Сегодня это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Сергей Прохоров, СТВ:

До Дня города остаются считанные дни. В преддверии праздника принято подводить итоги: что сделано за минувший год в белорусской столице. Назовем это своеобразными подарками минчанам ко дню рождения города. Итак, что значимого появилось в Минске за это время?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Год был очень напряженным, год был очень ответственным. Мы работали по некоторым объемам и объектам в 24-часовом режиме. Что нового появилось в городе? Первое и важное, что интересует жителей – были выполнены рекордные объемы по благоустройству и озеленению территории Минска. Также были выполнены рекордные объемы по асфальтированию, по текущему ремонту и замене асфальтобетонного покрытия на площади более миллиона метров квадратных. Ну и, наверное, важно будет услышать нашим жителям, что мы сейчас, ко Дню города, вводим вторую очередь парка Павлова и второй пусковой комплекс парка 40-летия (Октября – прим. ред.). Сегодня это жителями очень востребовано, и уверен, что они по достоинству оценят эту работу.

«Сегодня у нас порядка 2/3 потребителей уже имеют паспорта готовности» Сергей Прохоров:

Скоро начинается отопительный сезон, подготовка к нему сейчас в самом разгаре. Если говорить в целом по стране, то сейчас где-то около 70 % уже получили паспорта готовности. Как с этим дела обстоят в Минске? Александр Дорохович:

Дела обстоят достаточно нормально. Сегодня у нас порядка 2/3 потребителей уже имеют паспорта готовности, не смотря на то, что мы сдвигали определенные работы в связи со вторыми Европейскими играми. Тем не менее, две трети уже у нас есть. Мы за этот год поменяли 86 километров тепловых сетей, 25 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Это достаточно большая планка, мы ее выполнили, но, тем не менее, на этом не останавливаемся – еще предстоит сделать очень много нам до конца года.

«Отремонтировано 570 тысяч метров квадратных жилья и заменено 670 лифтов» Сергей Прохоров:

Еще одна волнующая людей тема – это капитальный ремонт жилищного фонда и замена старых лифтов. Как выполняется эта программа? Александр Дорохович:

Мы идем пока в графике. Сегодня уже отремонтировано 570 тысяч метров квадратных жилья и заменено 670 лифтов. Полностью обеспечены объекты финансированием. Остается достаточно мало времени, поэтому работаем в усиленном режиме. Задача достаточно сложная, но, тем не менее, мы ее обязаны выполнить. Сергей Прохоров:

Как часто приходится сталкиваться во время ремонтных работ с обращениями граждан? Какие из них звучат особенно громко?

Александр Дорохович:

Наши граждане – наверное, справедливо – к нам обращаются о том, что мы недостаточно информируем о видах работ, объемах, сроках проведения. Конечно, в этом направлении нам необходимо усилить работу. На площади Победы мы ведем работы, параллельно – проектирование и строительство Сергей Прохоров:

В продолжение темы ремонта, реконструкции. Сейчас в центре Минска площадь Победы закрыта на ремонтные работы. На каком они этапе и что мы увидим по их завершению? Александр Дорохович:

Мы должны увидеть наш главный монумент. Он должен, с одной стороны, ни в коем случае не потерять облик. То, что должно сохраниться, мы должны, конечно же, реставрировать и представить в новом виде. В реставрированном виде. Сейчас идут демонтажные работы в основном, для того, чтобы понять, что мы сегодня должны включить в проект.

Сергей Прохоров:

Когда планируете завершить работы? Александр Дорохович:

Мы ведем работы, параллельно – проектирование и строительство. Планируем завершить к 1 мая 2020 года. Сроки очень напряженные, поэтому достаточно сложно, но, тем не менее. Повышение оплаты за проезд пока не планируется Сергей Прохоров:

Наверное, один из популярных вопросов, который волнует минчан – не планируете ли в грядущем повышение оплаты за проезд в общественном транспорте?