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Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома

11 сентября 2019 17:12
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Новости Беларуси. С какими достижениями Минск перешагнет очередной возрастной рубеж, мы поговорим с гостем студии Новости «24 часа». Сегодня это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Сергей Прохоров, СТВ:
До Дня города остаются считанные дни. В преддверии праздника принято подводить итоги: что сделано за минувший год в белорусской столице. Назовем это своеобразными подарками минчанам ко дню рождения города. Итак, что значимого появилось в Минске за это время?

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Год был очень напряженным, год был очень ответственным. Мы работали по некоторым объемам и объектам в 24-часовом режиме.

 Что нового появилось в городе? Первое и важное, что интересует жителей – были выполнены рекордные объемы по благоустройству и озеленению территории Минска. Также были выполнены рекордные объемы по асфальтированию, по текущему ремонту и замене асфальтобетонного покрытия на площади более миллиона метров квадратных.

Ну и, наверное, важно будет услышать нашим жителям, что мы сейчас, ко Дню города, вводим вторую очередь парка Павлова и второй пусковой комплекс парка 40-летия (Октября – прим. ред.). Сегодня это жителями очень востребовано, и уверен, что они по достоинству оценят эту работу.

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-4

«Сегодня у нас порядка 2/3 потребителей уже имеют паспорта готовности»

Сергей Прохоров:
Скоро начинается отопительный сезон, подготовка к нему сейчас в самом разгаре. Если говорить в целом по стране, то сейчас где-то около 70 % уже получили паспорта готовности. Как с этим дела обстоят в Минске?

Александр Дорохович:
Дела обстоят достаточно нормально. Сегодня у нас порядка 2/3 потребителей уже имеют паспорта готовности, не смотря на то, что мы сдвигали определенные работы в связи со вторыми Европейскими играми. Тем не менее, две трети уже у нас есть.

Мы за этот год поменяли 86 километров тепловых сетей, 25 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Это достаточно большая планка, мы ее выполнили, но, тем не менее, на этом не останавливаемся – еще предстоит сделать очень много нам до конца года.

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-7

«Отремонтировано 570 тысяч метров квадратных жилья и заменено 670 лифтов»

Сергей Прохоров:
Еще одна волнующая людей тема – это капитальный ремонт жилищного фонда и замена старых лифтов. Как выполняется эта программа?

Александр Дорохович:
Мы идем пока в графике. Сегодня уже отремонтировано 570 тысяч метров квадратных жилья и заменено 670 лифтов. Полностью обеспечены объекты финансированием. Остается достаточно мало времени, поэтому работаем в усиленном режиме. Задача достаточно сложная, но, тем не менее, мы ее обязаны выполнить.

Сергей Прохоров:
Как часто приходится сталкиваться во время ремонтных работ с обращениями граждан? Какие из них звучат особенно громко?

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-10

Александр Дорохович:
Наши граждане – наверное, справедливо – к нам обращаются о том, что мы недостаточно информируем о видах работ, объемах, сроках проведения. Конечно, в этом направлении нам необходимо усилить работу.

На площади Победы мы ведем работы, параллельно – проектирование и строительство

Сергей Прохоров:
В продолжение темы ремонта, реконструкции. Сейчас в центре Минска площадь Победы закрыта на ремонтные работы. На каком они этапе и что мы увидим по их завершению?

Александр Дорохович:
Мы должны увидеть наш главный монумент. Он должен, с одной стороны, ни в коем случае не потерять облик. То, что должно сохраниться, мы должны, конечно же, реставрировать и представить в новом виде. В реставрированном виде. Сейчас идут демонтажные работы в основном, для того, чтобы понять, что мы сегодня должны включить в проект.

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-13

Сергей Прохоров:
Когда планируете завершить работы?

Александр Дорохович:
Мы ведем работы, параллельно – проектирование и строительство. Планируем завершить к 1 мая 2020 года. Сроки очень напряженные, поэтому достаточно сложно, но, тем не менее.

Повышение оплаты за проезд пока не планируется

Сергей Прохоров:
Наверное, один из популярных вопросов, который волнует минчан – не планируете ли в грядущем повышение оплаты за проезд в общественном транспорте?

Ремонт, отопление, оплата за проезд в Минске: рассказывает заместитель председателя Мингорисполкома-16

Александр Дорохович:
Пока не планируется, пока мы эту тему не обсуждаем.

«Считаю, что надо более активно развивать все то, что касается здорового образа жизни»

Сергей Прохоров:
Вопрос не представителю власти, а простому жителю Минска. Что бы вам лично хотелось изменить в городе?

Александр Дорохович:
Я как приверженец здорового образа жизни считаю, что надо более активно развивать все то, что касается здорового образа жизни. Это строительство велодорожек, строительство спортивных площадок.

В этом году мы отремонтировали огромный участок велодорожки; полностью заменили асфальтобетонное покрытие на лыжероллерной трассе, которая, по моему ощущению, стала еще более популярна у минчан. Считаю, что в этом направлению нужно больше уделять внимания для того, чтобы подрастающее поколение пользовалось этой инфраструктурой более активно.

# Коммунальное хозяйство # общество # Александр Дорохович # Сергей Прохоров # Фотофакт

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