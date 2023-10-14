За звонок маме давали подарок. В Минске прошла серия необычных субботников

Новости Беларуси. Сезон осенних субботников в Минске продолжается. Трудовой марафон прошел 14 октября в каждом районе столицы. А коммунальные службы сделали его не только полезным, но и креативным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляли необычные субботники? Расскажет Алина Мычко.

Праздник труда собрал минчан еще рано утром. Сотрудники ЖКХ снабдили инвентарем, горячим чаем, и дело пошло. Работа в их руках горела, боевой настрой не испортил даже дождь. Каждый район запомнился чем-то своим. Где-то семью нашли беспризорные животные, где-то дарили новую жизнь старой технике. На креативные субботники выходили целыми семьями и коллективами.

Лиана Ионова, учащаяся МГК технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания:

Сегодня День матери, и мы с моими одногруппниками решили помочь убраться жителям этого двора. Сделать, так сказать, маленький подарок.

Леонид Бабич, студент БНТУ:

Молодежь должна знать, что это ее город, если это ее город, то она должен за ним ухаживать. Это как за своей машиной. Если он любит, так пусть он почистит, пусть он наведет порядок. От души.

В одном из дворов Советского района прошел экологический флешмоб. Благоустроить его еще весной попросили сами жильцы. И студенты охотно откликнулись на просьбу. Разрисовали скамейки, установили красочные композиции. А сегодня наносили орнамент на подъезды, высаживали кустарники и убирали листву.

Алина Мычко, корреспондент:

Участники субботника не забывают и о празднике. В Советском районе прошла акция «Письмо маме», где можно было подписать открытки и оставить теплые слова самым дорогим женщинам в жизни. А поздравившие мам звонком получили для них сладкие призы.

– Алло, привет, я тебя очень сильно люблю. С праздником тебя, с Днем матери.

– Спасибо. Я тебя тоже очень люблю.

К креативным субботникам подключились и сотрудники МЧС. Детей знакомили с правилами безопасного поведения и показывали специальную технику. А сотрудники ГАИ учили правилам парковки во дворе. Для самых маленьких провели викторины и обучающие занятия. Подошли с фантазией. Креативные субботники прошли в Минске.