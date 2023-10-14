Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой

Новости Беларуси. Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. По народным приметам, этот день проводит черту между осенью и зимой, а еще напоминает о настоящем чуде – явлении Божией Матери людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах сегодня, 14 октября, особенно светло от зажженных свечей. Многочисленные прихожане просят у Богородицы помощи. О празднике напоминает и ликующий звон колоколов, который все чаще можно услышать в исполнении женщин.

В Благовещенском храме Кличева музыкальная молитва в руках матушки Ирины Андреевой. Как она звучит и чем наполнена, накануне праздника услышала Юлия Мычка.

Всего двадцать ступенек вверх, пять колоколов и столько же нитей связывают землю и небо одной мелодией. Колокольный звон Благовещенского храма Кличева в женских руках, и выбивает его матушка Ирина, которая продолжает седьмое поколение священнослужителей. Сначала она разбудит Благовест, самый большой колокол, а после зазвучат и все остальные голоса металлического хора.

Ирина Андреева, матушка-звонарь Благовещенского храма Кличева:

Самое сокровенное, когда звонишь, – разговор с Богом. И горести рассказываешь, и радости. И просим, чтобы Господь нам послал больше радостей на нашу землю.

Каждая музыкальная молитва Ирины – это импровизация. У матушки нет специального образования. В школьные годы попытка подружиться с баяном провалилась. Но для звонаря нотная грамота – условие необязательное. Здесь важно иметь чувство ритма и собирать созвучия. Во время Великого поста они более медленные и строгие. Отвести душу можно на Пасху, когда колокола ликуют, от мала до велика.

Ирина Андреева:

Женщине проще, мне кажется, даже звонить, хотя звонари-мужчины – это сила. И женщины, наверное, тоже от этого имеют очень много, когда звонят в колокола: утешение, покой.

Сергий Андреев, протоиерей, настоятель Благовещенского храма Кличева:

Священнику семейному большая помощь и подспорье, когда его жена-матушка помогает ему во всех этих ситуациях служения на приходе. Это и пение, и чтение, и, конечно, колокольный звон.

Пять колоколов, как и сам храм, – это подарок жителям Кличева. Долгое время районному центру буквально не везло со святыней. Храм из кирпича украсил агрогородок 12 лет назад. Он появился на месте деревянной церкви. Если верить метрическим книгам, существовал здесь еще в 1822 году, но кем и, главное, когда был построен, до сих пор неизвестно. Церковь не единожды горела, но каждый раз ее отстраивали заново.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эти камни словно биографические шрамы на теле Благовещенского храма. В 2005 году церковь полностью сгорела, и служба дальше проводилась в обычном деревянном доме, который привезли из Кличева. После последнего пожара прихожане чуть было не потеряли надежду на возрождение местной церкви, но, видимо, сам Бог послал в эти края отца Сергия. В его биографии это не первый храм, к строительству которого он приложил руку.

Построили храм, слава Господу, что есть куда прийти. И двери этого храма открыты для всех.

Спаси, Господи, матушку, батюшку за их поддержку. Мы венчались в этом храме, уже будучи в зрелом возрасте, далеко за 60.