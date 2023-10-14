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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой

14 октября 2023 18:22
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Новости Беларуси. Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. По народным приметам, этот день проводит черту между осенью и зимой, а еще напоминает о настоящем чуде – явлении Божией Матери людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах сегодня, 14 октября, особенно светло от зажженных свечей. Многочисленные прихожане просят у Богородицы помощи. О празднике напоминает и ликующий звон колоколов, который все чаще можно услышать в исполнении женщин.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-1

В Благовещенском храме Кличева музыкальная молитва в руках матушки Ирины Андреевой.

Как она звучит и чем наполнена, накануне праздника услышала Юлия Мычка.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-4

Всего двадцать ступенек вверх, пять колоколов и столько же нитей связывают землю и небо одной мелодией. Колокольный звон Благовещенского храма Кличева в женских руках, и выбивает его матушка Ирина, которая продолжает седьмое поколение священнослужителей. Сначала она разбудит Благовест, самый большой колокол, а после зазвучат и все остальные голоса металлического хора.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-7

Ирина Андреева, матушка-звонарь Благовещенского храма Кличева:
Самое сокровенное, когда звонишь, – разговор с Богом. И горести рассказываешь, и радости. И просим, чтобы Господь нам послал больше радостей на нашу землю.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-10

Каждая музыкальная молитва Ирины – это импровизация. У матушки нет специального образования. В школьные годы попытка подружиться с баяном провалилась. Но для звонаря нотная грамота – условие необязательное. Здесь важно иметь чувство ритма и собирать созвучия. Во время Великого поста они более медленные и строгие. Отвести душу можно на Пасху, когда колокола ликуют, от мала до велика.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-13

Ирина Андреева:
Женщине проще, мне кажется, даже звонить, хотя звонари-мужчины это сила. И женщины, наверное, тоже от этого имеют очень много, когда звонят в колокола: утешение, покой.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-16

Сергий Андреев, протоиерей, настоятель Благовещенского храма Кличева:
Священнику семейному большая помощь и подспорье, когда его жена-матушка помогает ему во всех этих ситуациях служения на приходе. Это и пение, и чтение, и, конечно, колокольный звон.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-19

Пять колоколов, как и сам храм, – это подарок жителям Кличева. Долгое время районному центру буквально не везло со святыней. Храм из кирпича украсил агрогородок 12 лет назад. Он появился на месте деревянной церкви. Если верить метрическим книгам, существовал здесь еще в 1822 году, но кем и, главное, когда был построен, до сих пор неизвестно. Церковь не единожды горела, но каждый раз ее отстраивали заново.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-22

Юлия Мычка, корреспондент:
Эти камни словно биографические шрамы на теле Благовещенского храма. В 2005 году церковь полностью сгорела, и служба дальше проводилась в обычном деревянном доме, который привезли из Кличева.

После последнего пожара прихожане чуть было не потеряли надежду на возрождение местной церкви, но, видимо, сам Бог послал в эти края отца Сергия. В его биографии это не первый храм, к строительству которого он приложил руку.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-25

Построили храм, слава Господу, что есть куда прийти. И двери этого храма открыты для всех.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-28

Спаси, Господи, матушку, батюшку за их поддержку. Мы венчались в этом храме, уже будучи в зрелом возрасте, далеко за 60.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот день проводит черту между осенью и зимой-31

Наш храм – это такое светлое, святое место, где человек может прийти и обрести Божье благословение на добрые дела.

Сейчас при кличевской церкви работает сестричество и воскресная школа. Приход небольшой, но это нерушимая часть храма. По словам отца Сергия, веру укрепляют не стены. Храмы оживают там, где живы сердца. И звучит колокол.

# Православные в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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