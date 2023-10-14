Азарёнок: когда тьма беспросветна, идёт герой. И он пришёл. Лукашенко говорит о Союзе. О братстве

Объединение пространства СНГ, консолидированный ответ на вызовы, внутренняя сила Беларуси и Покров Пресвятой Богородицы. Смотрите авторскую рубрику Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Контур все яснее. Линия противостояния все шире. А суть одна, из века в век – по Достоевскому. Бог и дьявол, добро и зло ведут вечную борьбу, а поле брани – сердце человеческое. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Да, вопреки воле народа, элитки нас разорвали по-живому. И окунули в кошмар. В кошмар падения. Повесть шамякинскую почитайте. Падение внутри и вовне. Плевок в офицера. Старуха рассматривает найденный на помойке шприц. А мимо проходит проститутка, которая еще вчера поступала на театральный. И вовне – входят чужие. Хам, наглый американский хам едет и говорит: эй ты, сюда, к ноге. Поставь лавку в лесу. Я сяду на нее задницей. Теперь это твоя икона. Лижи. Но всегда, когда тьма беспросветна, идет герой. И он пришел. Александр Лукашенко говорит о Союзе. О братстве. О том, что честь не пустой звук. О величии нашем. Говорит это давно. Упорно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так что, пока не поздно, давайте скоординируем нашу внешнюю политику таким образом, чтобы не потерять тот регион, который нам ценой огромнейшей крови и огромных средств достался. Зачем мы это делаем? Видите ли, конверсию устроили. Давай ломай, давай все гробь. Зачем нам самолеты Су самые новейшие? Су-32 вы уже, по-моему, выпускаете. Я уже один экземпляр этот видел. Уникальное оружие. Зачем сегодня гранатометы, автоматы? Недавно с Калашниковым встречался. Зачем? Давайте кастрюли, тазики будем делать. То ли пластмассовые, то ли алюминиевые. Зачем нам это оружие? И начали делать. Но вы что, думаете, они без оружия остались? Там не наше сегодня оружие и не наша политика. Там сегодня американское оружие, там французские, немецкие, английские самолеты. А нас убаюкивали. И мы разрушили самый высоконаукоемкий технологический комплекс, ВПК. Зачем мы это сделали? Кому это было выгодно? Зачем вы стоите на коленях перед этим жульем из МВФ? Зачем вы перед ними стали на колени?! И мы сегодня еще думаем: надо этот союз, не надо, а как американцы на это посмотрят? А как западноевропейцы на это посмотрят? Так они посмотрели на вас. Недавно в Финляндии, сегодня уже Мадлен Олбрайт кричит на весь мир: что вы там творите внутри России? Почему не кричали, когда взрывались дома? Сегодня Иванов, по-моему, с Парижа уже звонит, оправдывается перед этой мадам. Что ты оправдываешься перед ней? Что ты перед ней оправдываешься? Григорий Азаренок:

Тогда не услышали. И нахлебались. Войн, мрака, крови, революций и убийств. ​Кристина Древаль: привычка к войне – очень страшное дело. Подробности. Не хотите так? Ну так слушайте Лукашенко.

Лукашенко: если бы мы Содружеством поставили заслон западным страшилкам, наши экономические показатели были бы выше. Читайте здесь. Ведь мы своим союзом, каждый со своим лицом, вереницей флагов выйдем в этом мир, глянем на этих упырей ясным взглядом, и они дрогнут. Дрогнут, убегут и растворятся. И если объединимся, если подставим друг другу плечо, то очень скоро так же будем сидеть, может, в Бишкеке, а может, в Минске. И мы будем решать, принимать ли польского президента, али французского. А брит – пускай в приемной посидит. Не до него ныне. Мы будем центром силы. Геополитическим, творческим авангардом. Зачем нам окукливаться? Зачем сидеть и копаться в кореньях? Зачем учить никому ненужную латинку? Нам дано пушкинское слово! Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время». Подробности.

Ты шчасця, свабоды и дружбы вяшчуння

Ты светлая па над зямлёй зарница,

Ты шчырага сэрца жывая крыница,

Крыштальная руская мова. Ни один грязный националист никогда эти слова Танка не припомнят. А мы их провозглашаем. В начале было слово. И в конце тоже будет слово. Слово о Беларуси, о ее величии, о ее Президенте. Ведь мы – крепость. Узел сопротивления. И на знамени этой крепости – лик Спаса и Пресвятой Богородицы. Ее покров над Родиной. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. В польском городе Свидник открылась зона, свободная от традиционных отношений. Это ваша зона, враги народа, и скачет по ней ЛГБЧБ-конь. Ваша зона, и вы в ней – опущенные.

А в Полоцке, в святой Софии, Наталья Ивановна Кочанова собрала вече. И провозгласила непримиримый поход. Поход против тебя, извращуга, либерал, потребитель, растлитель, демократ, западный альковый козлобаран копытный. На нашей Родине тебе места нет. Здесь – семья, у которой есть Батька.