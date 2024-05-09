Сложно ли пройти курс молодого бойца? Узнал телеведущий Александр Стасевич

Александр Стасевич специально для программы «Новое утро» на РТР-Беларусь готов пройти курс «немолодого» бойца и узнать, какая на вкус солдатская каша.
Александр Стасевич специально для программы «Новое утро» на РТР-Беларусь готов пройти курс «немолодого» бойца и узнать, какая на вкус солдатская каша.
Александр Стасевич, ведущий:
Раньше считалось, что солдат должен успеть переодеться, пока горит спичка. Посмотрим, справлюсь ли я с поставленной задачей, пока горит огонь. Успел!
Александр Стасевич:
Ну и как же без традиционной заправки кровати? Поехали! Ну что, объективно твоя постель заправлена лучше, давай знакомиться. Сколько ты уже служишь?
Максим Якимчик, военнослужащий 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
Я служу уже пятый день, в принципе все хорошо, меня все устраивает.
Александр Стасевич:
Максим, познакомь нас с распорядком дня.
Максим Якимчик:
У нас в 6:30 подъем, дальше мы строимся, выходим на прогулку, приходим обратно в часть, заправляем кровати, умываемся, дальше собираемся на занятия, учимся, идем на обед, после обеда у нас есть свободное время. Дальше мы можем промаршировать, идем на ужин, приходим с ужина, у нас вечерняя прогулка, потом вечерний осмотр, дальше готовимся ко сну. В 22:00 у нас отбой.
Александр Стасевич:
Товарищ сержант, как оцениваете уровень подготовки новобранцев?
Владислав Митронь, заместитель командира учебного взвода 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
Новобранцы приходят слабо подготовленные, мы им помогаем во всем, подсказываем. Армия – это место, где из мальчиков делают настоящих мужиков.
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