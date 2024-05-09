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Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?

09 мая 2024 07:52
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В каждой семье есть свой герой. Не о каждом из них написаны книги и сняты киноленты, но каждый достоин, чтобы его имя помнили. Эти истории бережно хранят потомки поколения победителей. И особенно ценно, что память продолжает жить в детях, внуках и правнуках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?-1

Герой Советского Союза полочанин Виктор Еронько один из тех, кто самоотверженно сражался с врагом во имя Победы.

История мужества, проявленного в боях за освобождение Беларуси, – в материале Александры Ходюковой.

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?-4

Не чувствуя холода, в промокшей от пота гимнастерке едва успевал заряжать пушку и посылать снаряды в цель. Ноябрь 1943-го оставил неизгладимый след в памяти полочанина Виктора Еронько. Сутки он один противостоял вражеской пехоте в районе Гомеля. Фашисты шли в атаку по узкой дороге среди болота. Опытный наводчик меткими выстрелами подбил головной танк, затем еще один. Оставшаяся техника увязла и не могла развернуться. Используя замешательство противника, молодой сержант наносил удары по немецкой колонне, чередуя бронебойные снаряды со шрапнелью. При жизни эту историю он вспоминал с особой болью. Тогда, во время обороны переправы через реку Сож, на его глазах погибли 12 бойцов артиллерийского взвода.

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?-7

Петр Еронько, сын Героя Советского Союза Виктора Еронько:
Подбили первый танк, подбили последний танк. И с рассвета до заката отстреливались. Когда наши ночью переправились, он увидел их, случилась контузия, потерял сознание и месяц в госпитале был.

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?-10

Наводчик орудия сержант Еронько отличился при освобождении Гомельской области. Так, в ноябре 1943-го в бою у деревни Шерстин подбил четыре вражеских танка.

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?-13

В Великую Отечественную войну Виктор Еронько прошел путь от Ржева до Берлина, оставив свой автограф на стене Рейхстага. Примеров бесстрашия и самоотверженности в биографии Героя Советского Союза десятки. Все они зафиксированы в боевых сводках. На шоссе Могилев – Минск из противотанковой пушки он уничтожил шесть машин с большим количеством немецкой пехоты, отважно форсировал Друть, а во время наступательной операции «Багратион» ему снова пришлось сражаться с врагом в одиночку.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Александра Ходюкова

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