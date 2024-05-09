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Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве

09 мая 2024 08:01
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В исторической летописи достойно увековечен вклад Беларуси в Великую Победу – героическая оборона Брестской крепости, Могилева, битва под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, операция «Багратион», освобождение стран Центральной и Восточной Европы, взятие Берлина. Белорусы плечом к плечу с другими народами Советского Союза отстаивали мир на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа дала нам возможность мирно жить и работать. Беспримерный героизм, проявленный старшим поколением в годы военных страданий, сегодня служит моральным ориентиром для нашей молодежи.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы.

9 Мая наш Президент находится в Москве на Красной площади, где проходит парад Победы. СМИ уже отметили бодрый настрой белорусского лидера, несмотря на поздно завершившиеся накануне мероприятия.

Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве-1

Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве-3

Александр Лукашенко вместе с участниками вчерашнего заседания ЕАЭС на трибуне на Красной площади. По традиции в такой значимый день для нашей страны глава государства будет и со своей большой семьей – нами, белорусами. Президент примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью. Мероприятие запланировано на вторую половину дня.

# День Победы # общество # Александр Лукашенко

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