Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве

В исторической летописи достойно увековечен вклад Беларуси в Великую Победу – героическая оборона Брестской крепости, Могилева, битва под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, операция «Багратион», освобождение стран Центральной и Восточной Европы, взятие Берлина. Белорусы плечом к плечу с другими народами Советского Союза отстаивали мир на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа дала нам возможность мирно жить и работать. Беспримерный героизм, проявленный старшим поколением в годы военных страданий, сегодня служит моральным ориентиром для нашей молодежи.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы.

9 Мая наш Президент находится в Москве на Красной площади, где проходит парад Победы. СМИ уже отметили бодрый настрой белорусского лидера, несмотря на поздно завершившиеся накануне мероприятия.