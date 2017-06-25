«За такой товар не стыдно попросить и хорошую цену»: как клубничный сезон год кормит

Новости Беларуси. Клубничный бизнес тоже бывает экстремальным. Чтобы заработать прибыль, надо заниматься ей 24 часа в сутки. Не такой уж и сладкий бизнес. Сезон царицы ягод в Брестской области в разгаре с начала июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За несколько лет здесь появились свои клубничные магнаты.

Деревню Дворец из Лунинецкого района ягодный бизнес кормит весь год. Клубника продается не только на белорусских рынках, но и идет в Россию. В крупных московских торговых сетях на нашей ягоде можно хорошо заработать. В перспективе клубничные плантации могли бы стать одним из брендов Брестской области.

Это не шоссейная велогонка профессионалов и даже не любительский велопробег по лунинецким околицам. Все просто – в разгаре сезон сбора клубники. А маршрут заездов у всех один: родная деревня – рынок. Вот и Иван Алексеевич спешит сдать свою ежедневную норму – четыре ведра.

Иван Богдан, житель деревни Вичин:

В пять часов встаем, собираем, и стараемся быстрее везти.

А по соседству так же ни свет ни заря, а уже в грядках Лариса Тельпук. Учитель труда в местной школе пример подает и за ее пределами. Да и главную пользу от ягодного барыша, как ни странно, видит вместе с началом учебного года.

Лариса Тельпук, житель деревни Вичин:

Конечно, хорошо, люди немного заработали и детей к школе оденут. Конечно, труд тяжелый. Садим, новые сорта разводим. И садим уже по технологии – капельный полив. Нормально, людям хорошо.

Во всех смыслах одного поля ягода с ней и Татьяна Григорьевна, ведь клубникой занимается всю свою жизнь. Говорит, ягодным традициям в этих краях по меньшей мере полвека.

И даже до копейки помнит по чем красную ягоду сдавали во времена Советского Союза. Сейчас ей же, сочной и ароматной, угощает внуков и правнука. И, кажется, знает цену этого нелегкого труда.

Татьяна Ванюк, житель деревни Вичин:

Надо взорать землю, надо разровнять. Посадить клубнику. И полоть. А если расходится, то и несколько раз полоть, чтобы подрыхливалась земелька. То она и лучше вырастет. Такой и секрет у нас.

Тем временем с рынка возвращаются «первые ласточки». Как и полагается, со свежими новостями.

У нее, как и у большинства односельчан, в июне только два режима: на педалях, колесах или в рабочей позе на грядке. Собирать клубнику пока горячо тут принято уже давно. И, как говорится, самое главное – послевкусие.

Екатерина Коваль, житель деревни Вичин:

Продала клубнику, зашла в магазин – купила сыра, щековинку, хлеба, батону.

А это уже, пожалуй, самое оживленное место всего района – клубничный рынок в деревне Дворец, со своими, дворцовыми, тайнами и интригами.

Лидия Позняк, житель Лунинца:

Изучаем. Хочется нам подороже, им хочется подешевле. Им хочется нажиться. А мы тоже столько вложили силы и труда. А они, видите, готовенькое возьмут и все.

Николай Денисов, предприниматель (Россия):

Цена дорогая получается здесь. А когда мы в Россию вывозим, там не настолько большая разница получается, посчитать расходы.

Николай Туркевич в клубничный бизнес вовлек всю семью. Из восьмерых детей в сборе не задействованы только самые младшие. Глава же семейства едва успевает все это переводить в нелишнюю для дома копейку.

Николай Туркевич, житель деревни Ракитно:

Утром в пять утра дети уже повставали, хоть и надо спать. Встаем, едем убирать. А потом в 10-11 везем, потом опять вечером везем.

Всю эту идиллию лишь изредка будоражат скачки цен. Еще неделю назад цена на ягоду была совсем низкой, что всерьез обеспокоило народ.

Алена Верес, житель Лунинца:

Цены меняются постоянно – от 50 копеек до 2,5 рублей. Это разбежка неплохая.

Сегодня же за килограмм здесь дают минимум 2 рубля. Поэтому ажиотаж велик.

Петр Бутрим, СТВ:

Об урожае клубники в этом году красноречиво говорит очередь на рынок. Впрочем, сотни автомобилей, доверху нагруженных ягодой, не стоят на месте. Торговля идет полным ходом. Отсюда клубника разъезжается по всем уголкам Беларуси и в ближнее зарубежье.

Например, эти переполненные ящики через несколько часов раскрасят в ярко-красный торговые ряды Минска. Только с разницей в цене – рубль или даже полтора.

Роман Ковалевский, предприниматель:

Хорошая ягода в этом году. Цена хорошая и для людей, и для нас. Дождики идут – ягодка будет подольше в этом сезоне. Покупаем красивую, возим в Минск, продаем.

А эти полторы тонны отправятся прямиком в Брянск. Вся логистика просчитана до мелочей: путь в два раза короче, нежели, например, из Краснодара. Да и сама белорусская клубника и видом, и вкусовыми качествами только радует.

Замеддин Джабаров, предприниматель (Россия):

Такие ягоды, видите какие, на яблоко похожи! Видите, какие красивые. Мы рады. Цена устраивает. И товар самый хороший. Самый хороший, и красивая она.

На его подворье уже давным-давно правит бал одна культура. Клубникой Сергей Мойсак занялся одним из первых во всей округе и знает о ней почти все.

Сергей Мойсак, фермер:

В том году было много жары. Сегодня, слава Богу, дождик идет. Ягода намного лучше, чем в прошлом году, и крупнее. И по количеству больше. Ее ценить надо, стараться на ней.

Бывало и такое, что ягода вырастала аж до 180 граммов. Но здесь должны совпасть сразу несколько факторов. В том числе и тех, на которые невозможно повлиять.

Сергей Мойсак:

Я думаю, за такой товар не стыдно попросить и хорошую цену. И вкус – вспомните детство.

И все же самое главное – ежедневный труд на земле, благодаря которому и вырастает то, чем можно гордиться.