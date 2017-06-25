«Им здесь очень уютно и спокойно»: нестандартные гнезда и невероятные истории любви аистов

Новости Беларуси. Символом благополучия на селе считается белый аист. Увидеть его в небе – хорошая примета. По поверьям это сулит счастье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В каждой белорусской деревне живет хотя бы одна такая птица. Неслучайно ее считают одним из символов страны. Земледельцы всегда старались привлечь в свои края этих желанных соседей. Село, в котором много аистов, могло рассчитывать на богатый урожай. В этом году аисты прилетели в Беларусь раньше обычного.

Антон Дейко, житель Слонима:

Аист, когда селится, говорили старые люди, наши деды, прадеды, – это приносит счастье людям. Эта птица божественная! Надо учиться, может, и нам, людям, у этой птицы. Чтобы мы были жизнерадостные, друг друга уважали, любили.

Гнездо аистов можно встретить в каждой белорусской деревне. Большое, заметное, обязательно на высоте. А может и не одно. Птица всегда стремилась быть ближе к людям. Уничтожала змей и лягушек. Вот и стали ее считать хранителем от злых духов.

Звон билов ежедневно зовет на молитву насельниц Свято-Благовещенского женского монастыря в Слониме. Сестры уже давно привыкли к соседству с грациозными птицами. 10 лет подряд аисты, как по часам, каждую весну прилетают в обитель. Раньше селились на сосне, пока сильный ветер не поломал ветку. Вот и решили переехать в самое безопасное место – гнездо свили прямо на кровле белокаменного храма. Со словами «такова божья воля», насельницы стали оберегать благородное семейство.

Инокиня Сафронья Громыко, насельница Свято-Благовещенского женского монастыря:

Им здесь очень уютно и спокойно, наверное. А в этом году даже вот коршун не давал им поселиться здесь и гонял их отсюда. Но все равно, матушка прошлась, крестом осенила, и они остались.

Остался жить рядом с человеком и этот аист. В Гродненском зоопарке такого не припомнят за все 90 лет истории. Дикая птица добровольно обменяла белорусские вольные просторы на жизнь среди вольеров и клеток. Все ради любви с первого взгляда к длинноногой красотке с перебитым крылом.

Наталья Скоробогатова, заведующий секцией «Птицы» Гродненского зоопарка:

Ураганом сломало веточку, два аистенка погибло. Одного… позвонили из МЧС, сказали, здесь вот аистенок, он ранен, может быть, вы возьмете. Ну и естественно, что в зоопарке согласились взять. А в этом году мы наблюдаем такую картину. Ее заметил вольный аист, мальчик, самец, ну и прилетел. Прилетел, звал ее очень долго, но она, к сожалению, как ни старалась, взлететь она не могла.

Так и завязался этот роман на территории зоопарка. За романтическими отношениями следят и работники, и посетители.

Семейное гнездо вольный аист свил по привычке на высоте. Правда не учел особенность своей избранницы, она никогда не сможет летать. Чего ждать от этих отношений – работники пока не знают. Но надеются на лучшее. Ведь, говорят, что аисты верные. И если создают пару, то уже на всю жизнь.

А это, пожалуй, основная и очень давняя примета, связанная с аистом. Считается, если птица кружит над домом – это к пополнению.

Акушерка:

Вот наша очередная красивая девочка. Вес у нас 3210.

Именно столько весит счастье в семье Левшенюк. Молодая мама готова бесконечно благодарить и аистов, и весь медицинский персонал.

Александра Левшенюк, мама:

Это наш долгожданный ребенок, мы ждали ее 2 года. Поэтому это самый счастливый день в моей жизни, в жизни всей нашей семьи.

Людмила Бут-Гусаим, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи БСМП города Гродно:

Вот уже 15 лет родильное отделение БСМП около 3 тысяч раз в году встречает аиста. И нас радует, что и в этот год нет снижения рождаемости. У нас наоборот прибавилось количество родов.

Кстати, почитают аиста не только в наших краях. В удивительные сверхспособности птицы верят в Швейцарии, Германии, Турции. А в Древней Греции и вовсе убийство этого пернатого каралось смертью.

Галина Буро, СТВ:

В нашей стране в Красную книгу занесен лишь черный аист. Но и на белого нет желающих поохотиться. Может, из-за того, что мясо не деликатесное, а может, просто рука не поднимается на величавый символ белорусской земли.