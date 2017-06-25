«Надо очень много тренироваться»: как рота почетного караула готовится к параду в честь Дня Независимости

Новости Беларуси. Образ аиста будет и на праздновании Дня Независимости Беларуси. 3 июля у стелы «Минск – город-герой» пройдет парад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе продолжались репетиции праздника. В том числе тренировки роты почетного караула, которая покажет минчанам и гостям столицы новый плац-концерт.

Он традиционно считается одной из изюминок предстоящего парада. Подготовка идет несколько месяцев. Время нужно, чтобы довести движения более сотни военных до ювелирной точности. Эта синхронность буквально завораживает зрителей.

Ими восхищаются первые лица государств, им аплодируют миллионы зрителей. Рота почетного караула – элитное подразделение Вооруженных Сил Беларуси. Все, что видим на кадре – лишь сливки. Сложный механизм к параду чеканит элементы по шесть часов на плацу. В снег, дождь и жару… Днем и ночью.

Илья Сальников, военнослужащий роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Родители гордятся за меня. Видят мои фотки. Видео. Очень рады за меня.

Матвей Воровцов, военнослужащий роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На самом деле надо очень много тренироваться.

Матвей – один солистов роты «белых перчаток». Попросту говоря, он избранный среди избранных. Именно у солистов на параде 60-секундное отдельное выступление с карабинами и шашками.

Матвей Воровцов:

Перед тем, как выйти, представляешь, что тебя уже снимают, смотрят на тебя родители, девушка, бабушка. У тебя есть один шанс, больше этого шанса не будет.

Попасть в идеальную роту сложнее, чем на обложку глянцевого журнала. Отбор «циркулей», так негласно называют солдат, проходит еще в школе. То есть теоретически ты и сам еще не знаешь, что тебя уже выбрали.

Владислав Шепелевич, заместитель командира роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Первая группа здоровья. Самая высокая категория годности у РПК. Выше, чем у десантников, и спецназа. Нарушение двигательного аппарата, не берем мы с наличием татуировок на теле.

Отчеканивать июльский сценарий откалиброванные парни начинают еще за полгода. На плацу все элементы выполняются исключительно под счет. Удар приклада об асфальт – своего рода концовка любого приема. Вместе с синхронностью всех действий и красивой картинкой важно уметь правильно ходить. Именно правильно. Иначе с легкостью обеспечишь себе, например, ревматизм.

Виктория Ходосок, СТВ:

Высший пилотаж профессионального мастерства в этом году на параде буду показывать более сотни солдат «паркетной» роты. Чтобы четко отработать элементы, ровно держать строй, не наступить соседу на сапог, и ненароком, не ударить тяжелым карабином… У «эрпэкашников» есть небольшая хитрость. На асфальте нарисована вот такая специальная разметка.

Павел Шпарло, командир сводной роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этом году парад должен получиться более зрелищным, более быстрым. Все наши движения постарались подобрать. Должно быть интересно.

Алексей Литвинчук, военнослужащий роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У нас у всех в левом карманчике есть нашатырный спирт. Это на случай того, что кому-то станет плохо на выступлении.

Лоск перед парадом каждый наводит сам. Алексей Литвинчук с утюгом справляется не хуже, чем с шашкой на плац-концерте. Наблюдать за его виртуозными элементами будут миллионы зрителей. Вдвойне ответственно – переживать и гордиться по телевизору будут и в родном Кобрине.

Алексей Литвинчук:

Перчатки некоторые обматывают скотчем, именно кисть, чтобы, когда крутишь шашку, есть пуговичка такая, чтобы она не расстегнулась. Также мы еще приматываем скотч на карабин на ремень, чтобы при кручении не зацепился ремень за руку и не упал карабин.

О многом они даже не успевают рассказать. Как, к примеру, после парада их рубашки можно будет выкручивать, о том, что четырехкилограммовый карабин спустя время сродни телеге кирпичей и что после дембеля они еще не раз вспомнят то, на что давался только один шанс.