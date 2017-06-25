«Мешают люди, которые нелегально оформлены, приложение, которое работает»: как меняют рынок такси онлайн-сервисы

Новости Беларуси. Голосуй, а то не уедешь! Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон об автоперевозках. Самые острые касаются работы такси. Этот рынок во всем мире сейчас лихорадит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Умирают диспетчерские службы. Процветают мобильные сервисы, соединяющие клиента и таксиста напрямую. Появился даже новый термин – уберизация экономики.

В пару кликов можно заказать все. От цвета машины до наличия кондиционера в салоне. Цена поездки видна и оплачивается сразу. Удобно. У таксистов есть поговорка: ничто не внушает доверие, как предоплата. С другой стороны, очевидно, чем подобные сервисы грозят традиционным перевозчикам. Кстати, цифры говорят, что столичный рынок такси переполнен. Кажется, отрасль на пороге серьезных перемен.

Дмитрий работает в такси уже около 10 лет. Говорит, такую профессию выбрал не от легкой жизни и заработки не космические, но бросать дело не собирается. Клиент в последнее время – гость в такси все более редкий. Но виной тому не завышенные тарифы, считает водитель, а нечестная конкуренция.

Дмитрий, водитель такси:

Мешают люди, которые нелегально оформлены в такси, приложение, которое работает.

Традиционные такси обходят онлайн-сервисы по перевозке пассажиров. Так называемые агрегаторы. Цены за поездку у них в полтора, а то и два раза ниже, чем у обычных такси. Принцип работы таких сервисов прост. Клиент заказывает автомобиль через электронное приложение и указывает конечную точку маршрута. Программа автоматически считает стоимость поездки. Эта сумма неизменна.

Алексей Уснич, владелец онлайн-сервиса по заказу такси:

Час простоя – это десятикратный размер от стоимости одного километра. Если едете значительное расстояние, то набегает значительная сумма за счет светофоров. Если человек указал конечную точку маршрута, неважно, какая дорожная обстановка, сумма будет одна и та же.

Более свободно маневрировать в потоке клиентов позволяет агрегатору и отсутствие диспетчера. Заказывая такси через приложение, клиент не висит на телефоне, ожидая своей очереди. Это, в конце концов, бьет и по нервам, и по карману пассажира.

Кстати, и здесь дело не только в деньгах. Так совпало, что наше интервью проходит около здания суда, поэтому всплывают и юридические тонкости. Водители такси выступают против агрегаторов с той точки зрения, что они не несут больших расходов, связанных со страховкой и техосмотром машины дважды в год, как традиционные службы такси. Но формально агрегатор – это не перевозчик и не диспетчер. Он оказывает только информационные услуги. Этим и ограничивается его зона ответственности.

Алексей Уснич:

За перевозку пассажира ответственный перевозчик водителя. Если мы указали, что вам приедет один автомобиль, а приехал другой. Это наше нарушение.

Чтобы урегулировать движение на рынке, учитывая появление новых участников, того же Uber, в соответствующий закон введут понятие электронно-информационных систем. Это позволит водителям легально избавиться от кассовых аппаратов и таксометров. Главное, чтобы оплата производилась по карточкам. А подтверждение об оказании услуги клиент может получить, как вариант, на свой гаджет.

Иван Ребковец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Те же информационно-электронные системы уже активно используют, их позволили использовать при этом снизили требования к оборудованию транспортных средств.

Если такие правила сделают агрегаторов более прозрачными, то у традиционных такси возможности для маневра остаются.

Будет ли чек? Чтобы решить, водители собираются на целый «консилиум». Из-за профессиональной этики мы не можем показать лицо этого таксиста. Но его больная рука даже красноречивее. Из-за травмы он не может включить кассовый аппарат и предоставить нам чек, но сесть за баранку вполне по силам.

Чек, который водитель предлагал нашей съемочной группе, мы показали эксперту.

Василий Деруго, директор службы такси:

Подтверждением поездки является чек из кассового суммирующего аппарата. Это фиктивная бумажка. Взял свой штамп, написал реквизиты, ввел сумму.

Владелец службы такси отмечает, что, к сожалению, такие случаи в нашей стране не редкость. В своей службе он следит лично чуть ли не за каждым водителем при помощи современных технологий. Для него имидж дороже, чем сиюминутная выгода, но по таким правилам живут пока не все. Как лакмусовая бумажка – приток клиентов в 2014 году на чемпионате мира по хоккею.

Василий Деруго:

Из точки А в точку Б по 50-100 долларов таксисты брали с людей.

Ольга Коршун, СТВ:

Отличить такси можно по шашечкам. Если представить, что это столичный рынок такси, то в городе переизбыток машин. 8 тысяч легальных авто на 2 миллиона жителей. Страдает вторая сторона – клиент. Высокие тарифы и изношенность автомобилей. Многие сходятся во мнении, что в активную игру должен вступить регулятор.

Свои правила игры и в регионах. В Могилев пару лет назад пришел серьезный конкурент из Бреста с низкими тарифами. Другим тоже пришлось урезать стоимость. Тарифы в службе Артема не повышали уже два года.

Артем Крупенник, водитель такси:

Много фирм пооткрывалось. Заработок стал меньше. А так в основном жить можно.

Все-таки есть способ, как сделать поездку максимально комфортной. Вот пару советов эксперта.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Лучше вызывайте такси по телефону. Если вы сели в такси, вы обязаны оплатить проезд, даже если вы считает, что вам несправедливо выставлена стоимость. Чтобы вызвать милицию, надо оплатить проезд, иначе вас самих могут привлечь к ответственности.

Конкуренция на рынке такси уже сейчас достаточно серьезная. По некоторым данным, скоро в Беларусь придут еще несколько крупных мировых брендов в сфере пассажирских перевозок. Тогда правила игры изменяться еще больше.