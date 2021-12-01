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За сутки обращаются около 150 иностранцев. Какую помощь оказывают беженцам из ТЛЦ в стационарном медпункте?

01 декабря 2021 07:12
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. 24-й день беженцы находятся у пункта пропуска «Брузги» в надежде попасть в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжают получать от белорусской стороны гуманитарную помощь: продукты питания и теплые вещи.

За сутки обращаются около 150 иностранцев. Какую помощь оказывают беженцам из ТЛЦ в стационарном медпункте?-1

30 ноября в транспортно-логистическом центре появился стационарный медпункт. Он будет открыт круглосуточно. Там есть все необходимое для оказания экстренной помощи, в том числе кардиограф. Ранее пациентов медики принимали прямо на улице или в машинах. В среднем за сутки за помощью к нашим врачам обращается порядка 150 иностранцев.

За сутки обращаются около 150 иностранцев. Какую помощь оказывают беженцам из ТЛЦ в стационарном медпункте?-4

Всего же с начала пребывания беженцев в кризисном центре роздано 112 тонн гуманитарной помощи. Это как продукты питания, так и теплые вещи, обувь, постельные принадлежности.

За сутки обращаются около 150 иностранцев. Какую помощь оказывают беженцам из ТЛЦ в стационарном медпункте?-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Пранюк # Фотофакт

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