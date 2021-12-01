За сутки обращаются около 150 иностранцев. Какую помощь оказывают беженцам из ТЛЦ в стационарном медпункте?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. 24-й день беженцы находятся у пункта пропуска «Брузги» в надежде попасть в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжают получать от белорусской стороны гуманитарную помощь: продукты питания и теплые вещи.

30 ноября в транспортно-логистическом центре появился стационарный медпункт. Он будет открыт круглосуточно. Там есть все необходимое для оказания экстренной помощи, в том числе кардиограф. Ранее пациентов медики принимали прямо на улице или в машинах. В среднем за сутки за помощью к нашим врачам обращается порядка 150 иностранцев.