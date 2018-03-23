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Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья

23 марта 2018 19:16
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Новости Беларуси.11 жилых домов ввели в строй с начала 2018 года в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Больше всего многоэтажек выросло в Центральном, Первомайском и Московском районах. Большинство новосёлов – очередники. До конца марта в столице сдадут ещё пять новостроек.

Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья-1

Денис Никитин, начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Сбор справок и заключений ведется по арендному жилому дому в районе улицы Выготского, в котором предусмотрено 129 квартир. По итогам первого полугодия планируется ввести в эксплуатацию порядка 220 тысяч квадратных метров жилья.

Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья-4

Специалисты отмечают,  в Минске почти не осталось долгостроев. А те, по которым строительство ещё пока не завершено – на контроле городской власти.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Денис Никитин

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