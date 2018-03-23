Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья

Новости Беларуси.11 жилых домов ввели в строй с начала 2018 года в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Больше всего многоэтажек выросло в Центральном, Первомайском и Московском районах. Большинство новосёлов – очередники. До конца марта в столице сдадут ещё пять новостроек.

Денис Никитин, начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Сбор справок и заключений ведется по арендному жилому дому в районе улицы Выготского, в котором предусмотрено 129 квартир. По итогам первого полугодия планируется ввести в эксплуатацию порядка 220 тысяч квадратных метров жилья.