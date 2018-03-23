«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси

Компьютерные игры, сериалы и фильмы. Есть люди, которые относятся к ним равнодушно, есть те, которым это интересно, а некоторые просто не представляют свою жизнь без любимого увлечения. Ольге – 25.

Девушка работает маркетологом, но жизни без компьютерных игр, сериалов и фильмов не представляет. Увлечению уже больше восьми лет, а началось всё в семье.

Ещё будучи школьницей, Оля не могла оторваться от монитора, когда папа играл в игры. Сначала смотрела, а потом и сама влюбилась в виртуальный мир.



Одежда, домашняя обстановка и даже друзья – всё связано с любимым увлечением.

Участие в тематических фестивалях и фотосессиях – для девушки привычное занятие.



Ольга Гайкова:

И муж, и мама понимают, что это – моя жизнь, моё увлечение, моё хобби. И без этого я не буду собой. Это то, что мне нужно для того, чтобы жить. Была такая история на последнем UniCon. Это – такой трёхдневный фестиваль.

После которого возвращались мы, и заехали с друзьями в магазин, купить покушать. Было уже достаточно поздно, практически никого не было из людей.

Я была в части костюма.

То есть, на мне был парик, на мне был макияж. Мы шли, подбирали себе что-то и тут к нам подходят какие-то молодые люди, судя по всему, иностранцы. И такие: «О, Господи, можно с вами сфотографироваться? Это же Вы, Мерси, из Overwatch».



Увлечение помогло Ольге раскрепоститься, стать увереннее в себе, а главное – встретить своего любимого человека, и сейчас пара в браке уже четыре года. Ольга не просто наслаждается просмотром аниме или играет в компьютерные игры. Свою любовь к определённым героям выражает ещё и в костюмах, которые сама же и делает.

Ольга Гайкова:

Это – часть костюма, тут есть ещё крылья, нимб и сапоги. Это – где-то треть, скажем.

На неё потратила где-то месяца два.

Все вот эти части – это я делала сама: красила, выпиливала, выгибала и делала выкройки.

Сердца этих фанатов покорил сериал «Игра престолов».

Ребята учатся на актёров и часто сами перевоплощаются в любимых героев. А порой даже разыгрывают моменты самых увлекательных эпизодов сериала.



Иван Сладкевич:

Я чувствую то, что я не думаю ни о чём, потому что я полностью погружаюсь в сериал.

Мне сложно думать о чем-то, когда я смотрю в первый раз.



Владислав Солодов:

Главные актёры подобраны просто в точку.

Они харизматичные, на них хочется смотреть. Постоянно ждёшь от них чего-то нового. Я могу пересмотреть несколько раз какую-то серию и нахожу постоянно что-то новое в актёре: какие-то «фишечки». Это очень интересно.

Любое увлечение способно изменить человека и влиять на его жизнь. С фанатами «Игры престолов» произошло нечто подобное.



Никита Геращенко:

Захотелось остроумнее шутить. И очень нравятся все эти битвы, с моей учёбой это немножко пересекается: фехтование, битвы на мечах. Это вдохновляет и хочется дальше этим заниматься, продвигаться на профессиональном уровне.