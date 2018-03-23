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«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси

23 марта 2018 16:49
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Компьютерные игры, сериалы и фильмы. Есть люди, которые относятся к ним равнодушно, есть те, которым это интересно, а некоторые просто не представляют свою жизнь без любимого увлечения. Ольге – 25.
Девушка работает маркетологом, но жизни без компьютерных игр, сериалов и фильмов не представляет.

Увлечению уже больше восьми лет, а началось всё в семье.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-1

Ещё будучи школьницей, Оля не могла оторваться от монитора, когда папа играл в игры. Сначала смотрела, а потом и сама влюбилась в виртуальный мир.

Одежда, домашняя обстановка и даже друзья – всё связано с любимым увлечением.

Участие в тематических фестивалях и фотосессиях – для девушки привычное занятие.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-4


Ольга Гайкова:
И муж, и мама понимают, что это – моя жизнь, моё увлечение, моё хобби. И без этого я не буду собой. Это то, что мне нужно для того, чтобы жить. Была такая история на последнем UniCon. Это – такой трёхдневный фестиваль.
После которого возвращались мы, и заехали с друзьями в магазин, купить покушать. Было уже достаточно поздно, практически никого не было из людей.

Я была в части костюма.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-7

То есть, на мне был парик, на мне был макияж. Мы шли, подбирали себе что-то и тут к нам подходят какие-то молодые люди, судя по всему, иностранцы. И такие: «О, Господи, можно с вами сфотографироваться? Это же Вы, Мерси, из Overwatch».

Увлечение помогло Ольге раскрепоститься, стать увереннее в себе, а главное – встретить своего любимого человека, и сейчас пара в браке уже четыре года. Ольга не просто наслаждается просмотром аниме или играет в компьютерные игры. Свою любовь к определённым героям выражает ещё и в костюмах, которые сама же и делает.
Ольга Гайкова:
Это – часть костюма, тут есть ещё крылья, нимб и сапоги. Это – где-то треть, скажем.

На неё потратила где-то месяца два.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-10

Все вот эти части – это я делала сама: красила, выпиливала, выгибала и делала выкройки.

Сердца этих фанатов покорил сериал «Игра престолов».

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-13

Ребята учатся на актёров и часто сами перевоплощаются в любимых героев. А порой даже разыгрывают моменты самых увлекательных эпизодов сериала.

Иван Сладкевич:
Я чувствую то, что я не думаю ни о чём, потому что я полностью погружаюсь в сериал.

Мне сложно думать о чем-то, когда я смотрю в первый раз.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-16


Владислав Солодов:
Главные актёры подобраны просто в точку.

Они харизматичные, на них хочется смотреть.

Постоянно ждёшь от них чего-то нового. Я могу пересмотреть несколько раз какую-то серию и нахожу постоянно что-то новое в актёре: какие-то «фишечки». Это очень интересно.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси-19

Любое увлечение способно изменить человека и  влиять на его жизнь. С фанатами «Игры престолов» произошло нечто подобное.

Никита Геращенко:
Захотелось остроумнее шутить. И очень нравятся все эти битвы, с моей учёбой это немножко пересекается: фехтование, битвы на мечах. Это вдохновляет и хочется дальше этим заниматься, продвигаться на профессиональном уровне.

В тягостном ожидании новых серий «Игры престолов» фанаты перевоплощаются в героев любимого сериала и полностью погружаются в суровый мир средневековья.

Ребята признаются, что сериал даже отвлекает от реальности.

# общество # Хобби # Ольга Гайкова # Иван Сладкевич # Владислав Солодов # Никита Геращенко

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