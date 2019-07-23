За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Новости Беларуси. 500 километров в пути. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой путь паломники начали в Польше несколько дней назад. А сейчас к процессии присоединились сотни белорусских верующих. О духовном подвиге расскажет Петр Бутрим.

Петр Бутрим, СТВ:

Сегодня путь православных паломников начался с самого западного города Беларуси – Высокого. За день участники крестного хода пройдут около 40 километров. Чтобы уже к вечеру помолиться в храме святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости.

Традиция ходить пешком в Почаевскую лавру уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие процессии люди совершали даже в советское время.

Но только до 43-го года. О том, как это происходило тогда, 80 лет назад, Марии Жуковицкой рассказывали родители.

Мария Жуковицка, паломница (Польша):

Шли в одежде в той, что шли, несли с собой хлеб или воду, просились ради Христа на ночлег. Люди хлебец давали на дорогу. Просили молитв.

Возродили крестный ход по схожему с историческим маршруту 7 лет назад. В этот раз из польской Хайнувки вышли 32 паломника. Сегодня к ним присоединились и белорусские верующие.

Надежда Базан, жительница деревни Новые Лыщицы:

Впервые в жизни через наш населенный пункт проходит крестный ход. Да еще и с другой страны. Благодать Божья на наш населенный пункт снисходит, на наш храм, на семью моя, как же не поддержать, скажите.

На пути процессии – десятки храмов и деревень. Их жители проходят под походным образом Почаевской Божией Матери и верят в его чудотворную силу. Этот народный обычай живет уже много лет.

Иерей Евгений Казук, настоятель храма преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби:

Проходим через деревни, чтобы люди могли встретить. Они всегда радушно встречают. И совершаем, конечно же, молитву. Без нее никакой крестный ход не пройдет и доли своего пути. Есть молитва, и с божьим благословением люди такой километраж преодолевают.

А еще люди верят, что в паломничество идут не иначе как за руку с Богом. И возвращаются другими. Наталья Гаркавая свой пеший путь отмерила до соседней деревни, чтобы успеть помолиться за детей и близких.

Наталья Гаркавая, жительница деревни Новые Лыщицы:

Дети тоже хотели присоединиться. У меня трое деток. Они хотели на самокатах, но далековато для них. Желание было огромное идти со мной.