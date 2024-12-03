За родину и мир – волонтёры БРСМ присоединились к электоральной кампании

За родину и за мир. В Беларуси близится к завершению важнейший этап электоральной кампании. Всего несколько дней осталось у инициативных групп, чтобы собрать нужное количество подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие белорусы уже сделали свой выбор, однако количество желающих оставить подписи не уменьшается. Это показатель уровня политической зрелости общества. Белорусы осознают ценность мира и спокойствия, а главное – свою роль в формировании будущего нашей страны. Поэтому каждый стремится принять участие в электоральной кампании.

Молодежи нужно делать свой выбор и поэтому я сегодня поставил подпись за своего кандидата. Я бы хотел увидеть Беларусь как сейчас: спокойной, стабильной.

Я бы хотела, чтобы Беларусь мирная была. В своем доме себя чувствовали своими хозяевами. Мы живем в самой хорошей стране. Люди ездят в разные страны, но наша страна самая лучшая. Нигде такой страны нет, нигде таких людей добрых нет, как у нас в Беларуси. Активное участие в процессе принимает и молодежь. Активисты БРСМ работают на пикетах по сбору подписей, помогая инициативным группам. Электоральные волонтеры общаются с белорусами и вручают тематические листовки с важной информацией для избирателей.