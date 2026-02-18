За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью

Активная работа по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в регионах Беларуси. За прошедшую пятилетку в Любанском районе был трудоустроен 41 человек с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подход к каждому – индивидуальный. В первоочередным порядке желающих направляют на профессиональное обучение. Так, за прошедшие пять лет 8 человек с инвалидностью освоили востребованные специальности, включая машиниста-кочегара котельной, оператора ЭВМ. Два человека прошли обучение на курсах по информационным технологиям электронного офиса.

Екатерина Стромилова, начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:

Нанимателям, осуществляющим адаптацию к трудовой деятельности инвалидов, за счет средств бюджета выделяются денежные средства на приобретение оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты в размере до 200 базовых величин на одно рабочее место, а также компенсируются затраты по оплате труда граждан с инвалидностью.

Всего за прошедшую пятилетку в Минской области удалось трудоустроить свыше 270 человек с инвалидностью.