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За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью

18 февраля 2026 08:05
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Активная работа по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в регионах Беларуси. За прошедшую пятилетку в Любанском районе был трудоустроен 41 человек с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью-2

Подход к каждому – индивидуальный. В первоочередным порядке желающих направляют на профессиональное обучение. Так, за прошедшие пять лет 8 человек с инвалидностью освоили востребованные специальности, включая машиниста-кочегара котельной, оператора ЭВМ. Два человека прошли обучение на курсах по информационным технологиям электронного офиса.

За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью-4

Екатерина Стромилова, начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:
Нанимателям, осуществляющим адаптацию к трудовой деятельности инвалидов, за счет средств бюджета выделяются денежные средства на приобретение оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты в размере до 200 базовых величин на одно рабочее место, а также компенсируются затраты по оплате труда граждан с инвалидностью.

Всего за прошедшую пятилетку в Минской области удалось трудоустроить свыше 270 человек с инвалидностью. 

# Трудоустройство # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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