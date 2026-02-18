В Минске проходит документальный спектакль «Календарь памяти: страницы судьбы»

В постановке «Календарь памяти: страницы судьбы» участвуют талантливые молодые исполнители из разных регионов страны. Основа спектакля – подлинные материалы: фронтовые письма, дневники, архивные документы и музейные экспонаты. Зрители погружаются в реальные истории людей, ощущают живую связь с прошлым. Всего запланировано 9 показов.

Дарья Левковец, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета: Репетиций было очень много, и готовились мы к этому спектаклю очень плодотворно, потому что, как мы уже знаем, это документальный спектакль, то есть он построен на образах настоящих людей. Поэтому репетиции и в принципе все, что здесь происходило, длилось очень долго.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси:

Этот проект, который объединил разные группы наших учащихся: это и школьники, и студенты, и учащиеся учреждений профессионального образования. Объединил в таком едином документальном спектакле, который называется «Календарь памяти: страницы судьбы». Это три новеллы, которые рассказывают об истории сожженных деревень, об истории подвига солдат и о концлагерях, которые были на территории нашей страны. Это большая документальная работа, это большая исследовательская работа, так как этот сценарий разработан на основе архивных материалов, дневников, писем.

Цель проекта – гражданско‑патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Документальный театр позволяет донести важные смыслы через яркую эмоциональную форму.