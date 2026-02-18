Хищение древесины на 65 тыс. рублей раскрыли в Витебске

Наживались на природных ресурсах. В Витебске выявили группу лиц, которые воровали лесоматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Установлено, что они похитили не менее 500 кубометров сырья. Сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей.

Максим Барановский, начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Витебска:

С сентября прошлого года группа из 8 человек, включая двух руководителей, совершали хищение деловой древесиной. Похищенное имущество принадлежало предприятию, входящему в систему лесного хозяйства. После злоумышленники осуществляли реализацию материала в интересах частных субъектов хозяйствования. Далее древесину подвергали переработке с последующей реализацией.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.