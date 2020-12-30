На СТВ она уже 20 лет! Большое интервью с Екатериной Забенько

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, в большом интервью рассказала о карьере и хобби. Также она поделилась секретом хорошего настроения и ежедневной бодрости. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы 20 лет работаете на телеканале СТВ, у вас фактически одна запись в трудовой книжке.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Много. Я была корреспондентом, я была редактором. Вадим Щеглов:

Нет, я с точки зрения места работы. Екатерина Забенько:

Ладно, я еще поработала в начале своей карьеры на радио. Это была, скорее, практика такая. Училась на факультете журналистики, проходила там практику. Да, вы правы, СТВ – единственное, любимое место работы за всю мою жизнь. Вадим Щеглов:

Вот так раз и навсегда. Екатерина Забенько:

Раз и навсегда. Честно говоря, нет ощущения того, что жизнь прямо заканчивается, что все положено было только на телеканал СТВ и не было никакой смены картинки. Возможно, этих 20 лет я не заметила, потому что я меняла кабинеты, я меняла даже адреса, потому что у телеканала СТВ было много разных зданий. Не говоря о том, как менялись люди на моих глазах. И те молодые журналисты, которые приходили, мои герои интервью, которых я записывала, многочисленные герои репортажей. Мне кажется, что если я скажу, что это были тысячи человек, я не ошибусь. Плюс, это огромное количество тем, которые я меняла, зданий, которые я посещала. Я облазила все крыши нашего города и не только нашего города, поэтому ощущения какого-то профессионального застоя нет абсолютно. Я, наоборот, не поняла, куда делись эти мои 20 лет.

Вадим Щеглов:

Это, наверное, одно из преимуществ нашей профессии, скучно никогда не бывает. Понимаешь, с чего начнется твой день, но не всегда знаешь, чем он может закончиться. Екатерина Забенько:

Однозначно. Для меня нет ощущения того, что постоянно занимаешься одним и тем же, несмотря на то, что вроде я занимаюсь одним и тем же. Технология та же, но каждый день новые люди, каждый день новые задачи, каждый день новые темы, поэтому ты бурлишь всегда в эпицентре событий. Я не понимаю людей, которые на одном и то же месте. Хотя понимаю прекрасно, потому что к месту тоже привыкаешь. Но мне в этом плане безумно повезло, потому что моя жизнь, как говорят, никогда не входила в одну реку. Моя жизнь – это река, и моя работа, наверное, каждый день вхождение в новую воду. Вадим Щеглов:

Часто в творческих профессиях люди достаточно быстро выгорают. Телевидение – дело молодых, особенно это касается корреспондентских составов, там большая редкость и большое исключение – люди после 45, которые по-прежнему работают в полях с микрофоном. Как считаете, как не выгореть в этой профессии?

Екатерина Забенько:

Я на зарядку ставлю себя каждую ночь. В поле с микрофоном – это, правда, дело молодых. И с этого, я скажу, каждый молодой журналист, репортер, обязательно должен начинать свою карьеру. Потому что если не прошел через поле, то в студию я бы его сразу не пустила. Вадим Щеглов:

Если сравнить с тем, как вам, репортеру телеканала СТВ, работалось 20 лет назад? И как работается сейчас? Что за этот путь и это время изменилось?

Екатерина Забенько:

Когда я начинала 20 лет назад, не было интернета. Мы вообще не понимали тогда, что такое интернет и что информацию можно взять откуда-то. Загуглить что-то – и интернет ответит на все твои вопросы. Нам нельзя было выдавать непроверенную информацию. Тогда и мобильных телефонов не было по большому счету, когда мы начинали. Мы звонили иногда даже с телефонов-автоматов официальным лицам, у которых тоже не было мобильных телефонов, они не были всегда на своих местах. Но мы просто не имели права выдать информацию, которую не проверили, в которой мы не уверены на миллион процентов. Сейчас так торопятся выдать в эфир что-то, что зачастую потом приходится давать опровержения. Это те, кто более-менее имеет совесть. А те, кто полуофициальные или вообще неофициальные, даже не извиняются. Более того, продолжают настаивать на своей точке зрения. Это, правда, страшно. Сегодня обидно смотреть на то, как работают фейки, и оценивать это, потому что я, например, ни за какую информацию, ни за какую новость не отдам руку на отсечение. Я понимаю, что для того, чтобы клубок раскрутился, чтобы стало понятно, что произошло на самом деле, должно пройти время, часто должно пройти немало времени. Я помню, как я студенткой 20 лет назад, приезжала на учебу в БГУ, а уже хотелось на каблуках, дорог не было, мы постоянно спотыкались, мы убивали эту обувь, которая доставалась таким трудом, поэтому сейчас все чисто, аккуратно, красиво. Есть, где пройтись, прогуляться, насладиться. Сейчас еще зажжется иллюминация, площадь засверкает. На самом деле я считаю, что это одно из достояний столицы. Очень радостно, что благодаря своему проекту «У парадного подъезда», я смогла как журналист здесь побывать. Я видела, как строилось, я подробно рассказывала технологию строительства, которая непростая, в том числе этого подземного города. Были времена, когда для меня 31 декабря и 1 января – это были рабочие дни. То есть ни о каком отдыхе и застолье не могло быть и речи. Конечно, все выходили на площади вместе с людьми, как-то пытались окунуться в эту праздничную атмосферу, словить для себя какое-то удовольствие праздничное, кроме того, что отработать. Это было непросто, потому что люди на кураже, люди видят камеру. А по тем временам, когда я работала на таких площадках новогодних, они видят камеру и все такие: «Привет». Помню, мне шапку кто-то сбил на параде Дедов Морозов, там было много экстрима, но при этом и положительных, классных эмоций. Работать приходилось много, никогда не возникало вопросов. Так часто бывает в работе журналиста и телеведущего, что когда все отдыхают, мы работаем, по-моему, это нормально.

Вадим Щеглов:

Вы до этого интервью, за кадром, признались, что для вас это интервью – первое за вашу карьерную 20-летнюю историю. Мы чаще привыкли брать интервью, а по ту сторону какие ощущения? Екатерина Забенько:

Вадим, поменяемся местами сейчас? Вадим Щеглов:

Ведущий здесь я, а вы гость. Екатерина Забенько:

Конечно, мне гораздо привычнее находиться на вашем месте и задавать вопросы, потому что трудно сейчас посчитать, какое количество интервью за свою жизнь я записала. Но это первое телевизионное интервью, которое я даю, такое большое, масштабное, развернутое. Даже немного волновалась, признаюсь вам. До этого меня записывали коллеги, но я же знаю, что такое телевизионный хронометраж, какое дорогое это время, буквально, может, минуту где-то в эфире. Хорошо, может, давали мне три минуты, но по сравнению с тем, как мы с вами сегодня беседуем, конечно, это достижение, да.

Вадим Щеглов:

Какое у вас увлечение, кроме телевидения? Екатерина Забенько:

Я очень люблю спорт. Практически всю свою жизнь я чем-то занимаюсь, началось все с танцев в детстве. Вадим Щеглов:

А это любовь или необходимость хорошо выглядеть в кадре? Екатерина Забенько:

Это любовь, конечно. Необходимость хорошо выглядеть в кадре – сел на диету и похудел. Я всегда плавала, у меня всегда был спорт, всегда был тренажерный зал, всегда был фитнес. Это и продолжается по сей день. Наверное, это тоже забирает мое время. Когда есть такая возможность, то, что я могу себе позволить. То, на что хочется тратить свое время. Вадим Щеглов:

Как пандемия изменила вашу жизнь? Я знаю, что до этого вы путешествовали, ездили в командировки, а сейчас как-то в меньшей степени.