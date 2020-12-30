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У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят

30 декабря 2020 15:09
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Новости Беларуси. Автопарк минской Госавтоинспекции пополнился новыми кроссоверами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ключи от четырех автомобилей сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят-1

Еще несколько служебных авто передали в районные отделы. Сразу после Нового года машины будут готовы к выходу на маршруты патрулирования.

У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят-4

В праздничные дни сотрудники милиции переходят на усиленный режим работы. Это касается охраны общественного порядка и дорожной безопасности. Особое внимание уделят местам массовых мероприятий. На отдельных участках дорог будет ограничено движение транспорта.

# ГАИ # общество # Михаил Гриб # Фотофакт

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