У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят

Новости Беларуси. Автопарк минской Госавтоинспекции пополнился новыми кроссоверами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ключи от четырех автомобилей сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.
Новости Беларуси. Автопарк минской Госавтоинспекции пополнился новыми кроссоверами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ключи от четырех автомобилей сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.
Еще несколько служебных авто передали в районные отделы. Сразу после Нового года машины будут готовы к выходу на маршруты патрулирования.
В праздничные дни сотрудники милиции переходят на усиленный режим работы. Это касается охраны общественного порядка и дорожной безопасности. Особое внимание уделят местам массовых мероприятий. На отдельных участках дорог будет ограничено движение транспорта.