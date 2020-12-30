Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства

Новости Беларуси. Баскетбольные мячи с автографами команды «Гродно-93» и много других подарков 30 декабря получили воспитанники Понемуньского детского дома. Пас в Новый год мячом с цифрами 2021 символически сделал губернатор Гродненской области Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Кто готов мяч поймать?

– Яяяя!

– Ну давай, раз ты. Держи. Молодец, поймал.

Гости рассчитывают, что мячи с подписями неоднократных чемпионов страны станут для детей хорошей мотивацией к новым достижениям. Пригодятся и другие подарки – новые компьютеры и абонементы для каждого ребенка в бассейн. В Понемуньском детском доме воспитываются 47 детей. Все они в эти волшебные новогодние дни окружены вниманием и заботой благодаря общенациональной акции «Наши дети».

Елизавета Кочкина, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:

Новый год – это мой самый любимый праздник. В этот день у всех взрослых, детей на лицах улыбки, у них сбываются мечты. Я думаю, что в этом году тоже у всех детей этого детского дома сбудутся свои мечты. И здесь самый лучший мой детский дом, где за все время я была. Здесь самые талантливые дети. И я хочу, чтобы у них этот талант никогда не пропадал.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Чувство, действительно, сострадания к детям, которые попали в такую тяжелую ситуацию. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас в стране организована забота на уровне государства, на уровне неравнодушных граждан, где мы пытаемся действительно этим детям принести праздник в их жизнь, подарить им вот это ощущение праздника, новогоднего волшебства. И когда видишь у этих детей улыбки, счастливые лица, становится легче на душе, понимаешь, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря.