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Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства

30 декабря 2020 14:31
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Новости Беларуси. Баскетбольные мячи с автографами команды «Гродно-93» и много других подарков 30 декабря получили воспитанники Понемуньского детского дома. Пас в Новый год мячом с цифрами 2021 символически сделал губернатор Гродненской области Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства-1

Кто готов мяч поймать?
Яяяя!
– Ну давай, раз ты. Держи. Молодец, поймал.

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства-4

Гости рассчитывают, что мячи с подписями неоднократных чемпионов страны станут для детей хорошей мотивацией к новым достижениям. Пригодятся и другие подарки – новые компьютеры и абонементы для каждого ребенка в бассейн. В Понемуньском детском доме воспитываются 47 детей. Все они в эти волшебные новогодние дни окружены вниманием и заботой благодаря общенациональной акции «Наши дети».

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства-7

Елизавета Кочкина, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:
Новый год – это мой самый любимый праздник. В этот день у всех взрослых, детей на лицах улыбки, у них сбываются мечты. Я думаю, что в этом году тоже у всех детей этого детского дома сбудутся свои мечты. И здесь самый лучший мой детский дом, где за все время я была. Здесь самые талантливые дети. И я хочу, чтобы у них этот талант никогда не пропадал.

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства-10

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Чувство, действительно, сострадания к детям, которые попали в такую тяжелую ситуацию. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас в стране организована забота на уровне государства, на уровне неравнодушных граждан, где мы пытаемся действительно этим детям принести праздник в их жизнь, подарить им вот это ощущение праздника, новогоднего волшебства. И когда видишь у этих детей улыбки, счастливые лица, становится легче на душе, понимаешь, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря.

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства-13

Для гостей воспитанники детского дома устроили красочное представление по мотивам сказки «Снежная королева». А тем временем самая добрая акция страны «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Марафон продлится до 10 января.

# Новый год # общество # Владимир Караник # Елизавета Кочкина # Фотофакт

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