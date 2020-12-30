Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства
Новости Беларуси. Баскетбольные мячи с автографами команды «Гродно-93» и много других подарков 30 декабря получили воспитанники Понемуньского детского дома. Пас в Новый год мячом с цифрами 2021 символически сделал губернатор Гродненской области Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Кто готов мяч поймать?
– Яяяя!
– Ну давай, раз ты. Держи. Молодец, поймал.
Гости рассчитывают, что мячи с подписями неоднократных чемпионов страны станут для детей хорошей мотивацией к новым достижениям. Пригодятся и другие подарки – новые компьютеры и абонементы для каждого ребенка в бассейн. В Понемуньском детском доме воспитываются 47 детей. Все они в эти волшебные новогодние дни окружены вниманием и заботой благодаря общенациональной акции «Наши дети».
Елизавета Кочкина, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:
Новый год – это мой самый любимый праздник. В этот день у всех взрослых, детей на лицах улыбки, у них сбываются мечты. Я думаю, что в этом году тоже у всех детей этого детского дома сбудутся свои мечты. И здесь самый лучший мой детский дом, где за все время я была. Здесь самые талантливые дети. И я хочу, чтобы у них этот талант никогда не пропадал.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Чувство, действительно, сострадания к детям, которые попали в такую тяжелую ситуацию. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас в стране организована забота на уровне государства, на уровне неравнодушных граждан, где мы пытаемся действительно этим детям принести праздник в их жизнь, подарить им вот это ощущение праздника, новогоднего волшебства. И когда видишь у этих детей улыбки, счастливые лица, становится легче на душе, понимаешь, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря.
Для гостей воспитанники детского дома устроили красочное представление по мотивам сказки «Снежная королева». А тем временем самая добрая акция страны «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Марафон продлится до 10 января.