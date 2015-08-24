За последние три года в Минске построено семь арендных домов, пять из них уже заселены

Новости Беларуси. Более 300 претендентов на одну квартиру. Внушительными цифрами спроса на арендное жилье 24 августа поделились специалисты управления жилищной политики Мингорисполкома на оперативном совещании в мэрии.

За последние три года в городе построено семь арендных домов. Пять из них уже заселены. Квартиры в двух последних сейчас распределяют, новоселы получат ключи в ближайшие дни.

Столько же домов, но уже по целевому назначению, построено в городе и для работников Парка высоких технологий, научной и творческой интеллигенции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:

Если появляется информация о наличии свободной квартиры для распределения, то человек обращается с заявлением в службу «Одно окно». В течение определенного срока это заявление рассматривается и принимается решение о выделении квартиры или отказе в выделении. Квартира выделяется тем очередникам, подавшим заявление, которые состоят на очереди с более ранней даты постановки.