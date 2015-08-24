Новости Украины. День Независимости 24 августа отмечает Украина. 24 года назад Верховным советом этой советской республики был принят «Акт провозглашения Независимости Украины». В Киеве в честь праздника возложили цветы к знаковым памятникам. На Крещатике прошёл марш Независимости.

Сегодня эта страна, несмотря на непростые условия, остаётся надёжным торговым партнёром Беларуси. В 2014 году удалось в целом сохранить высокие объемы двусторонней торговли на уровне более 5,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерство Беларуси и Украины получает новое наполнение благодаря углублению политического диалога — это особо подчеркнул президент Александр Лукашенко в поздравлении главе Украины Петру Порошенко по случаю Дня Независимости.