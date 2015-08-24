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Международная молодежная олимпиада государств СНГ по олимпийскому движению стартует 24 августа в Душанбе

24 августа 2015 11:16
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Новости Таджикистана. В Душанбе 24 августа стартует Международная молодежная олимпиада государств СНГ по олимпийскому движению. Участники из Беларуси вместе с представителями других государств пройдут тесты по истории олимпийского движения в древнем и современном мире. Не обойдётся и без спортивных состязаний по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и шахматам.

Общаясь с именитыми спортсменами и тренерами, участники проекта получат уникальную возможность профессионального совершенствования в области спортивного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Спортивные соревнования

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