Международная молодежная олимпиада государств СНГ по олимпийскому движению стартует 24 августа в Душанбе

Новости Таджикистана. В Душанбе 24 августа стартует Международная молодежная олимпиада государств СНГ по олимпийскому движению. Участники из Беларуси вместе с представителями других государств пройдут тесты по истории олимпийского движения в древнем и современном мире. Не обойдётся и без спортивных состязаний по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и шахматам.

Общаясь с именитыми спортсменами и тренерами, участники проекта получат уникальную возможность профессионального совершенствования в области спортивного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.